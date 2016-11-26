Ломаченко - Уолтерс: Украинец добывает эффектную победу (ВИДЕО)

27.11.2016 (08:27)

ЛОМАЧЕНКО ДЕКЛАССИРОВАЛ УОЛТЕРСА В 7 РАУНДЕ!

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В Лас-Вегасе украинский боец Василий Ломаченко победил Николаса Уолтерса и взял пояс чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 58,967. Ломаченко доминировал по ходу всего поединка, который состоялся в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США), и в итоге победил техническим нокаутом.После седьмого раунда команда ямайца решила не продолжать бой.Николас отказался выходить на 8-й раунд боя.Это поражение стало первым в карьере УолтерсаДумаю что для Уолтерса на этом бое все закончилось. Не понимаю как можно отказаться от боя, когда ты утверждал что порвеш своего соперника. Он мне напомнил Голоту, который после своего отказа со слезами извинялся перед своими болельщиками...