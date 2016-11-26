Возле КПП "Тиса" легковушка влетела в фуру, водитель погиб (ФОТО)

27.11.2016 (08:56)

Трагическое ДТП на КПП "Тиса" в Закарпатье

Вчера около 22:00, недалеко от пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, иномарка на огромной скорости врезалась сзади в камион, аодитель погиб.

Об этом ДТП сообщил очевидец Игорь Козуб, по его данным легковой автомоюиль "Opel Vectra" стального цвета на словацкой регистрации залетел под грузовик с прицепом, причем на большой скорости. "К сожалению, водитель погиб на месте", - сообщает очевидец.

Как установили правоохранители, 34-летний житель Ужгородского района, управляя автомобилем «Опель Вектра» иностранной регистрации, не справился с управлением и врезался на скорости в припаркованный на обочине грузовой автомобиль «Мерседес» с прицепом. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Появились Подробности этого ужасного ДТП и ФОТО





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