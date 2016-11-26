В Закарпатье открыли уникальный музей истории леса (ФОТО)

27.11.2016 (09:45)

Лесной музей на Раховщине

Замечательный музей лесной истории открыли для общественности в Великобычковском лесоохотхозе. Музей истории лесного хозяйства находится на территории Коб. Полянского лесничества.

Создан музей был для того, чтобы мы могли лучше понять, как видели окружающий мир наши предки, которые работали в лесу или имели к нему отношение. Лес играл в жизни наших предков огромную роль. Он был главным защитником и помощником закарпатцев, помогал им выживать в тогдашних суровых условиях существования. Люди охотились в лесу, занимались сбором ягод и грибов, строили с деревьев свои жилища и перерабатывали древесину. А на страже «зеленых легких» стояли лесоводы, авторитетные и уважаемые люди.

Экспонаты музея, к сбору которых приобщились коллективы всех лесничеств, рассказывают о древней истории лесного хозяйства и жизни Раховского района. Собирали их несколько лет подряд и все для того, чтобы люди узнавали о лесоводах и о своем крае как можно больше.

Во время визита в музей начальник Закарпатского ОУЛОХ Валерий Мурга отметил уникальность музея:

«Некоторые экспонаты вполне могут конкурировать с фондами краеведческих музеев. О таком музее наверное мечтали все, кто когда-то работал в лесхозе. Лесоводы приглашают всех желающих на экскурсию. Но я уверен, что этот музей, который поражает своими достижениями и имеет просто бесценные материалы, с любовью собранные лесниками, можно использовать и для проведения уроков биологии и истории нашего края. От всех жителей Закарпатья и работников лесной отрасли говорю большое спасибо создателям музея. Важным для музея и стенд с биографией сына Закарпатья - одного из самых известных в мире искусства художника Иосифа Бокшая, который родился в Кобылецкой Поляне. А еще на стенах музея можно увидеть и некоторые репродукции его картин. Считаю, что нам есть кем гордиться и для кого беречь природу. А чтобы воспитать патриотов, надо больше рассказывать о нашем прошлом, лесоводах, которые служат лесу и людям, их достижения, наши достижения. Тогда мы будем чувствовать гордость за Закарпатье и любить его еще больше».

Как рассказывает директор Великобычковского лесоохотхоза Юрий Сойма, музей уже стал любимым местом для школьников района:

«Музей, в котором учат любить природу открыли для закарпатцев и он уже стал любимым местом для школьников района. На экскурсию к лесоводам также приезжали дети и туристы из Донбасса и Чешской Республики. В нем ведется активная эколого-воспитательная работа бережного отношения к лесу и его жителям».

В музее представлены срезы деревьев, чучела диких животных, старинные инструменты лесоводов, вывески лесничеств, а также нагрудные знаки «стражей леса», а также многочисленные документы. Музей интересен и тем, что в нем чрезвычайное количество архивных документов и фотографий людей, которые посвятили свою жизнь лесным массивам Карпат. Собранная форма лесоводов всех периодов - начиная со времен Австро-Венгрии и до сих пор. Чучела животных для лесоводов - это не главная гордость. Куда важнее гербарии лекарственных растений, образцы семян и даже истребителей леса, экспонаты которых также представлены в музее. Уже в ближайшее время планируется расширение музея лесной истории и внедрения инновационных технологий - звуковое сопровождение голосов птиц и шум леса.

Пресс-служба Закарпатского ОУЛОХ.

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