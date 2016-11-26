Турция поставила Европарламент на место!

27.11.2016 (11:03)

Эрдоган : Обращаюсь к Европарламенту. Вы оказываете поддержку террористам

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил резолюцию, призывающую Евросоюз к приостановке переговоров о вступлении Турции в сообщество в свете действий турецких властей. Эрдоган в ответ пригрозил ЕС открытием границ для беженцев.

«Европарламент, знай свое место! Этой страной управляет не Европарламент, а правительство. Если понадобится, мы продлим режим ЧП. Этот вопрос относится к компетенции правительства и парламента Турции, а не Европарламента», — сказал Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле.

В последние три года Турция столкнулась с чередой вызовов, а борьбу, которую ныне ведет страна, можно охарактеризовать как новый этап войны за независимость, сказал Эрдоган. По его словам, эта война ведется одновременно на нескольких фронтах: в военной, политической, дипломатической, экономической и социальной сферах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Президент Турции напомнил, что при попытке переворота в ночь на 16 июля погибло 248 граждан Турции, еще 2 тыс. 193 получили ранения.

«Только на мосту через Босфор были убиты 36 граждан. Путчисты нанесли удары по зданию парламента и расположению школы спецназа. И на фоне всего этого на Западе не стыдятся упрекать Турцию. Никакие угрозы с Запада не смогут сломить волю властей Турции. Те, кто думает, что сможет испугать Турцию решениями европарламентов, глубоко ошибаются. Турция и турецкий народ не сделают шаг назад. Убийцы, опекаемые Западом, в итоге повернут оружие в его же сторону», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что при принятии решений власти Турции основывается на мнении народа, а не на советах из-за рубежа.

«Граждане призывают к восстановлению смертной казни. Если парламент утвердит подобное решение, то я поддержу данный шаг… Требовать от Турции, которая почти ежедневно сталкивается с терактами, не вести борьбу с террористическими структурами, равносильно призыву к сдаче страны на милость террористов. Обращаюсь к Европарламенту. Вы оказываете поддержку террористам», - добавил президент Турции.

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