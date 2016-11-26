Подробности ДТП возле КПП "Тиса", в котром погиб водитель легковика (ФОТО)

27.11.2016 (11:25)

Трагическое ДТП возле границы в Закарпатье

Как уже сообщал UA-Reporter, вчера вечером в Чопе возле КПП «Тиса» произошло трагическое ДТП. Легковой «Опель» на иностранной регистрации влетел сзади в припаркованный на обочине грузовик «Мерседес» с прицепом, 34-летний водитель легковушки погиб.

26 ноября около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что вблизи КПП «Тиса» в Чоп произошло ДТП с пострадавшими. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, 34-летний житель Ужгородского района, управляя автомобилем «Опель Вектра» на словацкой регистрации, не справился с управлением и врезался на скорости в припаркованный на обочине камион «Мерседес» с прицепом. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Полиция начала по данному факту расследование. Автомобили помещены на спецплощадку полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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