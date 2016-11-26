Гороскоп на неделю (28 ноября - 4 декабря)

27.11.2016 (11:47)

Недельный гороскоп с 28 ноября по 4 декабря

Что ждет вас на ближайшей неделе? - об этом вы сможете узнаеть из гороскопа. Астропрогноз вам расскажет о том, на что нужно обратить особое внимание на этой неделе, чего остерегаться и как лучше поступить в грядущих ситуациях.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



У вас появится возможность завершить давний проект и получить от этого не только моральное, но и материальное удовлетворение. Ничто не помешает вам продолжить трудовые подвиги и немалого достичь, но вам придется отстаивать свои интересы перед начальством. Постарайтесь выделить немного времени для домашних дел, в противном случае они станут проблемой. Неделя будет полна разнообразными событиями, суетлива и непредсказуема. Желательно пока отложить серьезные рабочие вопросы и заняться творчеством и решением проблем в личной жизни. Во вторник рассчитывайте на помощь друзей, но постарайтесь не ввязываться в ссоры, которые могут омрачить ваше хорошее настроение. В среду желательно не болтать о себе лишнего, иначе это послужит поводом для интриг и сплетен. В конце недели лучше держаться подальше от слишком соблазнительных и заманчивых проектов, все может оказаться в реальности совсем не так, как вы ожидали.

Телец



Все успеть не получится. Ваша результативность зависит не только от вас, но и от поддержки окружающих, поэтому отбросьте ложную гордость и примите необходимую помощь. Будьте внимательны, не пропустите важной информации, от которой, может быть, зависит ваше ближайшее будущее. Постарайтесь избегать разногласий в семье, сломанное восстановить будет непросто, лучше не рисковать. На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег и друзей, так как они могут вас подвести или спровоцировать на ненужный финансовый риск. Чтобы неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать в свои личные планы окружающих. Это гарантирует их удачное и своевременное осуществление. В пятницу будет важно не отказывать в ответ на просьбу и выполнять работу, за которую беретесь, вовремя. Иначе придется объясняться с начальством.

Близнецы



Не делайте скоропалительных выводов и не торопитесь с однозначными оценками. Нестандартный подходи к ситуациям позволит вам справиться с любой проблемой. Вам предложат нечто новое и интересное в профессиональной сфере. Обстоятельства могут потребовать от вас большого внимания семейным делам и хозяйственным хлопотам. На этой неделе есть риск слишком устать и впасть в тоску. То множество планов, которое вы сами себе построили, грозит погрести под собой сколь угодно деятельного человека. Сдержите полет фантазии, особенно если она рисует будущее в черных красках. Настраивайтесь позитивно. Тогда вы сможете обрести внутреннюю гармонию. В вашу жизнь вернутся любовь и забота. Вы точно не останетесь один на один с проблемами.

Рак



Желательно не отступать от намеченного плана, вам пригодятся такие качества как усидчивость и сосредоточенность, именно от них будут зависеть результаты ваших действий. Чтобы избежать двусмысленных ситуаций, постарайтесь на службе говорить только о рабочих проблемах. Сейчас благоприятное время для раскрытия вашего нового таланта и обретения поклонников. Вы необычайно коммуникабельны, приятные знакомства откроют перспективы, о которых вы даже не мечтали. Вас ждет успех и в обучении. Вам необходима дополнительная информация, которая позволит повысить уровень профессионализма, так что не ленитесь получить ее. Постарайтесь быть терпеливее к окружающим, простите им их маленькие слабости. Хорошо бы следить за своей речью и не обижать близких некорректными замечаниями.

Лев



Вам предстоит сдерживать натиск излишне назойливого и требовательного окружения. Необходимость хранить некую тайну может создать внутренний дискомфорт, но данное вами слово должно остаться нерушимым и действовать вы должны активно и решительно. Отношения с коллегами могут осложниться: не беспокойтесь, это явление временное. Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере - на это период. Вполне возможно участие в новых рабочих проектах, что позволит вам проявить себя. Однако не форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. В четверг вам может показаться, что вы ощущаете затишье перед бурей. Вполне возможно, что так оно и есть, накапливайте силы и успокаивайтесь, чтобы легче было держать себя в руках, когда она грянет. В выходные вас могут порадовать благоприятные события в вашей личной жизни.

Дева



Настало важное время, позволяющее раскрыть себя в профессиональном плане. Постарайтесь сосредоточиться на главном и не тратьте свои силы на мелочи. Избегайте конфликтов с начальством. На этой неделе шум и суета больших компаний будет тяготить вас. Поищите возможность провести максимум времени в спокойной обстановке. Во вторник, прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее, может быть, ваше восприятие ситуации изменится, и решение потребует совершенно другого подхода. В среду придется отстаивать свои идеи перед теми, кого вы считали единомышленниками, увы, это не совсем так. В пятницу благоприятны поездки, командировки и начало путешествий. Не забывайте чередовать работу с отдыхом.

Весы



Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, тогда мелкие неприятности не помешают осуществлению ваших замыслов. Вероятно, вас могут ожидать некоторые испытания и трудности, которые придется преодолевать на пути к достижению честолюбивых целей. Отнеситесь с пониманием к проблемам детей и старших родственников. На этой неделе вам необходимо действовать совместно с надежными партнерами, чем бы вы ни занимались. В среду возможны некоторые трения, но вам удастся их спокойно и корректно разрешить. В четверг вам просто жизненно необходимо грамотно выстроить отношения с новыми коллегами или недавно появившимися друзьями. Не давайте повода считать себя слабой личностью, которой можно манипулировать. В пятницу вам будет улыбаться удача, но верить ей не стоит. В выходные дни постарайтесь обеспечить себе максимальный покой и отдых.

Скорпион



Груз проблем вы сумеете сбросить и будете готовы к решению новых задач. Ваш авторитет на службе возрастет, вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Начальство оценит ваши творческие предложения. Не стесняйтесь их высказывать и аргументировать. Вас ждут новые интересные задачи, которые потребуют ваших знаний, умений и творческого подхода. Но все усилия окупятся. Ваш авторитет в профессиональной среде возрастет. В четверг, прежде чем принять какое-либо решение, необходимо все хорошенько взвесить. Это день благоприятен для людей, которые избрали литературную деятельность. В выходные вас порадуют близкие люди.

Стрелец



Вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решение. Желательно разобраться со старыми накопившимися проблемами в личной жизни. Хорошие новости взбодрят вас, но стоит проверить их достоверность. На этой неделе вы будете вполне способны принять важное и ответственное решение, планомерное воплощение которого в жизнь вам поможет осуществить некий тайный союзник. Не исключено, что вы окажете кому-то неоценимую услугу. Во вторник у вас получится доказать свою надежность и незаменимость и в работе, и в семье. Если какая-то идея захватит ваше воображение в четверг или пятницу, лучше повременить с ее реализацией, усилия будут потрачены напрасно. Выходные потребуют от вас рассудительности и рациональности.

Козерог



Вы ни перед кем не обязаны отчитываться. Сосредоточьтесь на реализации цели, к которой вы стремились не один год. Правда, предварительно не мешало бы убедиться, что вам это все еще нужно. Неделю желательно посвятить подведению промежуточных итогов и до субботы не затевать ничего нового. Сейчас легко поддаются исправлению ранее допущенные промахи и недочеты, но важно понять, что именно пошло не так. Конкуренты напомнят о своем существовании в среду. В четверг возможен небольшой конфликт с начальством, постарайтесь сохранять спокойствие, и тогда данная ситуация не повлияет на вашу дальнейшую карьеру. Пятница - удачный день для составления планов на ближайшее и отдаленное будущее.

Водолей



От того, насколько вы проявите свое трудолюбие ,будет зависеть ваше благосостояние. Не отмахивайтесь от интересных мыслей и оригинальных идей. Если возникнут какие-то неясности, постарайтесь их дипломатично прояснить, посоветуйтесь со специалистом. На этой неделе в делах вам может сопутствовать удача, причем, как ни странно, помешать ей может ваша же собственная дипломатичность. Пренебрегайте условностями, не пытайтесь завуалировать острые углы, честно высказывайте свое мнение - и все у вас получится. Во второй половине недели возможно дальнее путешествие, что грозит привести к разногласиям с близкими людьми, но поможет преуспеть в делах. В воскресенье остерегайтесь грубости и подавления инициативы со стороны других людей.

Рыбы



У вас рискуют появиться проблемы. Вокруг вас зреют заговоры, коллеги могут плести интриги. Однако вскоре многие наболевшие проблемы на работе решаться спокойно, даже с какой-то легкостью. Постарайтесь не впадать в крайности. Вы будете весьма впечатлительны и довольно обидчивы в эти дни. Стоит позаботиться о том, чтобы, полагая, что вас недостаточно ценят, вы не успели наговорить чего-то, за что потом будет стыдно. С другой стороны, излишняя самореклама и эгоизм тоже не приведут ни к чему хорошему, поэтому лучше держаться золотой середины. Не отказывайтесь от помощи близких людей. В личной жизни сейчас не все гладко. Но вы сумеете уладить назревающий конфликт.



