Закарпатские пограничники задержали нелегалов и их переправщика (ФОТО)

27.11.2016 (14:40)

Пограничники Чопского отряда задержали мигрантов

В рамках противодействия нелегальной миграции пограничники Чопского отряда на участке украинско-словацкой границы задержали очередных нелегальных мигрантов и одного гражданина Украины.

Вчера на участке за который отвечает отдел «Ужгород» сработал сигнализационный комплекс. В результате проверки «зеленые береты» обнаружили лазейку в заграждающем заборе и дорожку следов. Не теряя времени пограничники сразу начали поисковые мероприятия. В результате, правоохранители задержали неизвестного, по словам, гражданина Украины, который вероятно причастен к перемещению нелегалов через государственную границу. Помогла выявить нарушителя служебная собака.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий, на расстоянии около 300 метров от линии госграницы пограничники обнаружили и задержали гражданина Египта и двух граждан Шри-Ланки. Правонарушители документов при себе не имели, от каких-либо объяснений отказались.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц задержанных, обстоятельств правонарушения и составления соответствующих процессуальных документов.

Также за прошедшие сутки пограничники этого же отдела задержали двух граждан Вьетнама, которые имели целью незаконно пересечь государственную границу и, в поисках лучших условий жизни, попасть в страны Евросоюза. Нарушителей обнаружил участковый инспектор пограничной службы во время проверки автостанции в городе Ужгород. Один из задержанных не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, однако в другой был паспорт гражданина Вьетнама. С целью выяснения обстоятельств правонарушения мужчин были доставлены в отдел «Ужгород». Кроме того, в ходе опроса, нарушители сознались, что намеревались в дальнейшем в обход пункта пропуска попасть в страны Евросоюза.

В отношении задержанных составлены соответствующие процессуальные документы. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

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