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Проведение в Украине Евровидения опять под вопросом

27.11.2016 (17:12)
Евровидение-2017 могут у Украины отобрать
Евровидение-2017 могут у Украины отобрать

В Украины могут отобрать право на проведение песенного конкурса Евровидение из-за затягивания с организацией.

Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора НТКУ Александр Харебин.

В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" дала НТКУ красную карточку по срокам и фактически срыва подготовки к Евровидению, - сказал Харебин.

Причину затягивания он объяснил бюрократией, несовершенством законодательных актов и пренебрежительным отношением некоторых чиновников к конкурсу. Он отметил, что сейчас Украине удалось сократить отставание от графика с трех до одного месяца.

Окончательный вердикт Европейский вещательный союз поставит Украину 8 декабря.

Украинского министра обозвали "лохом" из-за решения по "Евровидению-2017"


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

27.11.2016 (19:43) / antoniadp2

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