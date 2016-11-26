Проведение в Украине Евровидения опять под вопросом

|Евровидение-2017 могут у Украины отобрать
В Украины могут отобрать право на проведение песенного конкурса Евровидение из-за затягивания с организацией.
Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора НТКУ Александр Харебин.
В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" дала НТКУ красную карточку по срокам и фактически срыва подготовки к Евровидению, - сказал Харебин.
Причину затягивания он объяснил бюрократией, несовершенством законодательных актов и пренебрежительным отношением некоторых чиновников к конкурсу. Он отметил, что сейчас Украине удалось сократить отставание от графика с трех до одного месяца.
Окончательный вердикт Европейский вещательный союз поставит Украину 8 декабря.
Украинского министра обозвали "лохом" из-за решения по "Евровидению-2017"
Рейтинг: 1
Комментарии
Рейтинг: 0
Started new spider's web project
http://latex.xblog.in/?leaf.priscila
erotic tv series erotic rpg erotic books erotic films erotic dictionary