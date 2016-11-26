27.11.2016 (22:23)

Фийон выступает за признание Крыма и снятие санкций с России

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон с большим отрывом лидирует по итогам второго тура праймериз правоцентристской оппозиции, набирая 68% голосов. Таковы промежуточные данные, обнародованные по итогам подсчета бюллетеней более чем с половины избирательных участков страны.

По состоянию на 21:00 по местному времени (23:00 мск) Фийон лидирует с результатом 68%, набирая 1,42 млн голосов. Его соперник по второму туру мэр Бордо Ален Жюппе идет с большим отставанием, получая 31,6% (669 тыс. голосов). В общей сложности на данный момент подсчитаны результаты волеизъявления 2,1 млн избирателей на 6,3 тыс. из 10,2 тыс. избирательных участков Франции.

Итоговая явка, по прогнозам социологов, составит от 4,2 млн до 4,6 млн человек, что станет рекордом для праймериз во Франции. Ожидается также, что финальный результат Фийона окажется несколько ниже, чем текущие цифры, учитывая, что данные по крупнейшим городам Франции, где поддержка Жюппе была более заметной, поступят в систему в последнюю очередь. Между тем убедительная победа Фийона уже сейчас ни у кого не вызывает сомнений.

Голосование во втором туре праймериз правоцентристской оппозиции проходило на большей части территории Франции с 08:00 до 19:00 по местному времени (с 10:00 до 21:00 мск). Право отдать свой голос на этих выборах впервые получили все французы вне зависимости от партийных предпочтений. Проголосовать могли даже несовершеннолетние граждане республики, которые достигнут совершеннолетия к моменту проведения президентских выборов в апреле 2017...

Фийон, который давно поддерживает тесные отношения с Владимиром Путиным, выступает за признание Крыма и снятие санкций с России