Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 28 ноября

28.11.2016 (06:54)

В Ужгороде весь день будет облачно, возможен небольшой дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами слабые осадки. Ночью и утром местами слабый туман.

На высокогорье сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, в горах местами ночью 7-12 ° мороза, днем 4-9 ° мороза.

В Ужгороде весь день будет облачно, возможен небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 ° мороза, днем 1-3 ° тепла.

Восход 07:57

Закат 16:40

Температура за последние 130 лет 28 ноября:

МАКС: 18.4° (2003)

МИН: -8.6° (1953)

Народный прогноз погоды: 28 ноября почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе этот день называли Гурьевым, и отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья», то есть до весны. Ещё говорили: «Гурьян на пегой кобыле землю объезжает» — стоит грязь и снег. Много снега в этот день предвещает урожайный год, а пасмурная погода — мокрый май.