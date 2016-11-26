Курс валют на 28 ноября (+ новости экономики)

28.11.2016 (08:28)

Курс валют в Ужгороде 28.11.2016

Курс доллара в Украине заметно вырос, официальная стоимость американской валюты вновь устремилась к 26 грн/долл.

На сегодня, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,72 грн;

1 евро – 27,24 грн;

10 российских рублей – 3,98 грн.

Таким образом, курс доллара не повысился на 14 копеек по сравнению со значениями пятницы, 25 ноября.

Евро поднялся на 25 копеек после рекордного пятничного падения, и вновь стоит дороже 27 грн. Российский рубль поправился на 3 копейки, оставшись ниже 4 руб. за 10 грн.

Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 25 ноября составляет 25.72 грн за 1 доллар, что на 14 коп превышает показатель 24 ноября.

Состоянием на 24 ноября объем продажи валюты на межбанке достиг 130.1 млн. долларов США (в эквиваленте), в том числе долларов США – 87.0 млн. долларов.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на текущей неделе?

Наличный доллар в Украине в течении недели, скорее всего, будет находиться в диапазоне 27,00-27,40 гривен. Очень многое будет зависеть от политической обстановки в стране, от того, возобновятся ли митинги протеста. Резкие колебания курса на следующей неделе не ожидаются.

Наличный евро на следующей неделе скорее всего еще немного вырастет по отношению к доллару США и, как результат, подорожает и к гривне. Котировки наличного евро в Украине будут находиться в диапазоне 28,90-29,30 гривен. В случае, если в мире евро начнет корректироваться к доллару более значительно, возможно расширение указанного диапазона вверх.

Что касается российского рубля, то он будет все так же чутко реагировать на все новости, влияющие на рынок нефти в мире. Ожидается, что диапазон колебаний расширится до 63,50-66,50 рублей за доллар. В Украине стоимость наличного рубля к гривне сильно не изменится и останется в диапазоне 4,10-4,25 гривен за 10 российских рублей.