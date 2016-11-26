ДТП на трассе "Киев-Чоп": Фура придавила микроавтобус, двое пострадавших (ФОТО)

28.11.2016 (09:06)

На трассе Киев-Чоп фура столкнулась с микроавтобусом

Сегодня утром на автотрассе "Киев-Чоп", в районе села Ракошино Мукачевского района, камион на российских номерах стал виновником ДТП.

Чрезвычайное происшествие случилось на отрезке автодороги "Киев-Чоп" возле села Ракошино. В результате столкновения пострадали 2 транспортных средства.

Водитель грузового автомобиля марки Mercedes-Actros Российской федерецаи осуществляя разворот в запрещенном месте столкнулся с транспортным средством марки Mercedes-Benz 312. Двое пострадавших госпитализированы.

Об этом сообщает руководитель Укртрансбезпеки на Закарпатье Сергей Слободянюк на своей странице в ФБ.

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