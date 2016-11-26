Контрабандисты не дают отдохнуть закарпатским пограничникам и на выходных (ФОТО)

28.11.2016 (10:57)

Закарпатские пограничники выявили контрабанду в авто и поезде

В минувшие выходные пограничники Чопского отряда совместно с работниками таможни помешали совершить две попытки незаконного перемещения контрабандных сигарет через границу.

Так, 26 ноября, через пункт пропуска «Ужгород» микроавтобусом «Мерседес» на выезд из Украины в Словакию следовал наш соотечественник. Однако во время совместного углубленного осмотра данного автомобиля правоохранители обнаружили 242 пачки сигарет различных марок с украинским акцизом. Контрабандное курево Украинец спрятал под декоративной обшивкой грузового отсека и под обшивкой потолка салона своего микроавтобуса.

Во втором случае, 27 ноября, пограничники отдела «Чоп» во время осмотра пассажирского поезда обнаружили скрытые табачные изделия. Сигареты марки «LIFA» украинского производства в количестве 150 пачек находились под сиденьем передаточного вагона.

Все выявленные табачные изделия изъяты в установленном порядке и оценен на сумму более 6000 гривен. Кроме того, изъято микроавтобус «Мерседес» стоимостью более 140 000 гривен.

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