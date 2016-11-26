Сегодня еще раз попытаются допросить Януковича

28.11.2016 (11:38)

В Киеве готовятся к второму допросу Януковича

Сегодня состоится вторая попытка допросить Януковича по делу о расстреле активистов Майдана. К Святошинскому райсуду Киева, где сегодня намерены провести видеодопрос бывшего президента Виктора Януковича, сходятся правоохранители.

Как отмечается, атмосфера в суде оживилась: журналисты продолжают подходить, занимают очередь заранее, начало которого запланировано в 13:00.

Судебное заседание продолжится в деле пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", на котором запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля через видеосвязь с Ростовским областным судом РФ.

Напомним, на 25 ноября в Святошинском суде Киева в режиме видеоконференции был запланирован допрос Виктора Януковича в деле 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". После начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв, поскольку подсудимых не доставили в суд: несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО.

После перерыва суд принял решение перенести допрос Януковича на сегодня, 28 ноября.

При этом Янукович все же дал пресс-конференцию, которая состоялась в Ростове: Янукович о событиях на Майдане, побеге из Украины и судьбе Донбасса (ВИДЕО)