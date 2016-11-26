В течении года два закарпатских школьника систематически воровали "на районе"

28.11.2016 (11:56)

Иршавские полицейские разоблачили двух несовершеннолетних братьев-воров

Два брата из с.Белки Иршавского района в возрасте 13 и 15 лет воровали все подряд. Жертвами злодеев становились как односельчане, так и жители других сел района. Юных воров ожидает уголовная ответственность

Начиная с октября 2015 году до правоохранителей Иршава начали поступать заявления от жителей района о краже. Первой о помощи обратилась жительница с.Белки, из дома которой неизвестные злоумышленники похитили фотоаппарат, два мобильных телефона, модем и флеш-карту.

Следующей жертвой стала гражданка России, которая по наследству получила дом в белках. Приехав в село, женщина обнаружила в родительском доме, где никто не проживал, полупустые комнаты. Воры вынесли из дома разного добра на 7000 гривен.

Далее список пострадавших пополнился жителями села Заречье, где воровали велосипеды.

В конце концов неуловимых воров поймали. Ими оказались не какие ожесточенные «зеки» со многими судимостями, а ... два брата из Белок в возрасте 13 и 15 лет. Односельчане говорят, что виноваты в том, что дети воровали, и сами родители. Они неправильно воспитывали сыновей, часто оставляли их одних дома. Нередко дети не имели, что есть. Поэтому начали воровать. Сначала воровали из соседских огородов урожай, воровали из хозяйств кур, кроликов, орехи с чердаков. Далее взялись за более дорогой товар, причем «промышляли» и в соседних селах.

По этим фактам Иршавским отделения полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в помещение). Следствие должно установить, где еще не успели «нагрешить» вороватые брать с Белок.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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