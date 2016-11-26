Убийства на Майдане : Виктор Янукович дает показания в суде (ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)
28.11.2016 (12:44)
Янукович прибыл в Ростовский областной суд для видеодопроса
28 ноября Святошинский суд Киева во второй раз попробует заслушать бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу "майдана". Прошлое заседание, которое должно было состояться 25 ноября, было перенесено из-за невозможности доставить в здание суда обвиняемых - экс-бойцов "Беркута".
Бывший украинский президент ответит на вопросы при помощи видеосвязи из Советского районного суда Ростова-на-Дону.
В рамках процесса, который проходит в киевском суде, Виктор Янукович выступает в качестве свидетеля. Однако по событиям на Майдане Независимости в феврале 2014 года расследуются и другие дела, в которых Виктор Янукович фигурирует в качестве обвиняемого.
Допрос назначен на 14.00. А пресс-конференция, на которой Янукович пообещал раскрыть кое-какую интересную информацию (в прошлый раз, общаясь с журналистами, он не стал этого делать, чтобы не показывать свои козыри оппонентам в Киеве), должна пройти в 19.00.
Ход заседания и заявления Януковича
Бывший президент Украины Виктор Янукович прибыл в Ростовский областной суд для видеодопроса. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".
По его словам, сегодня в ростовском суде находятся меньше представителей СМИ, чем в прошлую пятницу.
Комментарии
Рейтинг: 0
Овощ как путлер ихтамнет, может после путлера рабский лохорат расеи, себе овоща возьмет в президенты.
Рейтинг: 1
Кино и немцы. Парубия,Турчинова, Авакова допросите. Он много расскажет. Если у Беркута не было оружия и мы все это прекрасно видели, они что пальцем расстреливали, а как же те снайперы что стреляли в обе стороны, почему их киев не ищет!!!
Рейтинг: 4
Обвиняют не виновного в том, в чем виноваты сами, это высший полет неадекватности, граничащий с безумием.Достойные ученики своего хозяина обамы. Единственное в чем виновен Федорович, что не расстрелял толпу сброда. А с другой стороны правильно сделал, что не ввел армию и военное положение, было бы еще хуже, значит мозги в него работали, не то, что сейчас у продажных хунтарей, которые придумали мнимую агрессию России и посылают на убой детородных пацанов. Вот кого надо судить нынешнюю власть.
Рейтинг: 4
Обвиняют не виновного в том, в чем виноваты сами, это высший полет неадекватности, граничащий с безумием.Достойные ученики своего хозяина обамы. Единственное в чем виновен Федорович, что не расстрелял толпу сброда. А с другой стороны правильно сделал, что не ввел армию и военное положение, было бы еще хуже, значит мозги в него работали, не то, что сейчас у продажных хунтарей, которые придумали мнимую агрессию России и посылают на убой детородных пацанов. Вот кого надо судить нынешнюю власть.