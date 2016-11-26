Убийства на Майдане : Виктор Янукович дает показания в суде (ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

28.11.2016 (12:44)

Янукович прибыл в Ростовский областной суд для видеодопроса

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28 ноября Святошинский суд Киева во второй раз попробует заслушать бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу "майдана". Прошлое заседание, которое должно было состояться 25 ноября, было перенесено из-за невозможности доставить в здание суда обвиняемых - экс-бойцов "Беркута". Бывший украинский президент ответит на вопросы при помощи видеосвязи из Советского районного суда Ростова-на-Дону.В рамках процесса, который проходит в киевском суде, Виктор Янукович выступает в качестве свидетеля. Однако по событиям на Майдане Независимости в феврале 2014 года расследуются и другие дела, в которых Виктор Янукович фигурирует в качестве обвиняемого.Допрос назначен на 14.00. А пресс-конференция, на которой Янукович пообещал раскрыть кое-какую интересную информацию (в прошлый раз, общаясь с журналистами, он не стал этого делать, чтобы не показывать свои козыри оппонентам в Киеве), должна пройти в 19.00.Ход заседания и заявления ЯнуковичаБывший президент Украины Виктор Янукович прибыл в Ростовский областной суд для видеодопроса. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".По его словам, сегодня в ростовском суде находятся меньше представителей СМИ, чем в прошлую пятницу.