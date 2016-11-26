В Мукачево мужчина из-за еды убил своего зятя

28.11.2016 (13:16)

Мукачевец забил до смерти зятя, который спал

26 ноября по полиции г.Мукачево поступило сообщение от медиков о том, что к ним с ушибом головного мозга и множественными переломами черепа был доставлен 43-летний мукачевца. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации.

Сам пострадавший неоднократно судим. Любил выпить и имел скандальный характер. Как установили правоохранители, между потерпевшим и его 63-летним тестем возникла дома поздно вечером 25 ноября семейная ссора. Пьяный зять начал упрекать, что в доме нечего есть. На что тесть ответил: мол, что домой принесешь, то и будешь есть...

Слово за слово, и между мужчинами возникла драка. Нетрезвый зять схватил в руки топор и замахнулся ею на тестя. Однако человек сумел отобрать топор, ударил младшего кулаком в живот и прогнал спать. Однако когда зять уже шел спать, тесть неожиданно схватил палку и ударил несколько раз того по голове...

Утром тесть увидел, что у зятя окровавленная голова и сказал дочери вызвать «скорую». Но в реанимации пострадавший скончался...

По факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ст.121 ч.2 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. 63-летнему мукачевцу объявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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