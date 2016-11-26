В Закарпатье развивают креативный туризм (ВИДЕО)

28.11.2016 (13:37)

В Ужгороде расположен уникальный арт-отель "Эмигранд"

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Нелегкие экономические времена сильно повлияли на туристический потенциал Закарпатской области, но не смотря на кризис все же есть предприниматели, которые не боятся вкладывать инвестиции за для популяризации края, создают новые концепции и развивают уникальность области.Примером этого стало открытие в Ужгороде первого в области концептуального арт-отеля Эмигранд, где туристы могут окунуться в атмосферу поп-арта и получить эмоции, которые останутся как самые яркие воспоминания. Отель впечатляет уникальностью, в нем каждый из 24 номеров оформлен неповторимой картиной или принтом известного арт-художника Энди Уорхола.Подробнее смотрите в видеосюжете: