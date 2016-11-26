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Москаль обнародовал список из 140 закарпатцев не желающих умирать в АТО

28.11.2016 (13:48)
Они просто не хотят умирать
Они просто не хотят умирать

Голова Закарпатской ОГА Геннадий Москаль опубликовал список призванных военными комиссариатами Закарпатской области военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

«Защищать Украину от агрессора - это конституционная обязанность каждого гражданина. Статья 65 Конституции Украины гласит: «Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины». Многие закарпатцы защищают свою страну в ходе боевых действий на Донбассе, а некоторые пожертвовал за Украину своей жизнью. Эти люди заслуживают уважения », - говорится в сообщении на сайте Москаля.

К сожалению, отдельные военнослужащие, призванные военкоматами из Закарпатья, самовольно оставили воинские части или дезертировали. Сейчас их разыскивают правоохранители.

«Область должна знать не только своих героев, но и трусов, которые заслуживают позор и уголовную ответственность. Поэтому предоставляем список самовольщиков и дезертиров, переданный из областного военного комиссариата, для ознакомления общественности и сообщения об их местонахождении правоохранительным органам », - говорится в сообщении.

Список можно посмотреть ЗДЕСЬ.


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UA- Reporter.com
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Комментарии

28.11.2016 (14:54) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Лучше пусть ведут двое в наручниках чем несут шестеро в гробу.

28.11.2016 (14:54) / Dummer

В гавносовке за такое враг народа и расстрел.

28.11.2016 (14:57) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В гавноукраине ты и булькаешь толстозадое дерьмо галицкое.

28.11.2016 (14:42) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Солнышко палит, мухи жужжат,
Три бандерлога у танка лежат...
В крупных нарезано ломтиках сало,
Кушать собачка его прибежала...
Не отгоняют ее бандерлоги,
Да и не могут - оторваны ноги...
Ну и за чем было ехать из Львова
В место, где сало так естся хреново?

28.11.2016 (14:13) / Министерство правды Украины

При Януковиче Украина действительно была едина (по крайней мере,территориально), а развал устроили уже те, кто сейчас заседает у власти и войну развязала НЫНЕШНЯЯ власть. Так что, виноваты проамериканские скакуны и майндауны за безвизовый режим.

28.11.2016 (14:13) / Министерство правды Украины

При Януковиче Украина действительно была едина (по крайней мере,территориально), а развал устроили уже те, кто сейчас заседает у власти и войну развязала НЫНЕШНЯЯ власть. Так что, виноваты проамериканские скакуны и майндауны за безвизовый режим.

28.11.2016 (14:04) / 28112016

Да не страну они свою защищают, а карают своих же граждан, которые не захотели лечь под киевскую продажную хунту и еврогеевские кружевные трусики, ибо понимали тогда в 2014, что надеяться надо на себя, работать нужно на свою промышленность, свое сельское хозяйство, а не побираться по миру с протянутой рукой и работать на чужую экономику и культуру.

28.11.2016 (14:04) / 28112016

Да не страну они свою защищают, а карают своих же граждан, которые не захотели лечь под киевскую продажную хунту и еврогеевские кружевные трусики, ибо понимали тогда в 2014, что надеяться надо на себя, работать нужно на свою промышленность, свое сельское хозяйство, а не побираться по миру с протянутой рукой и работать на чужую экономику и культуру.

28.11.2016 (13:52) / Читатель ...

Мужики молодцы, что не стали брать ГРЕХ НА ДУШУ, не стали УБИЙЦАМИ, не отдали свои жизни и здоровье за хунту, воров, казнокрадов, сволочей.