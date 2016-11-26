Москаль обнародовал список из 140 закарпатцев не желающих умирать в АТО

28.11.2016 (13:48)

Они просто не хотят умирать

Голова Закарпатской ОГА Геннадий Москаль опубликовал список призванных военными комиссариатами Закарпатской области военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.

«Защищать Украину от агрессора - это конституционная обязанность каждого гражданина. Статья 65 Конституции Украины гласит: «Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины». Многие закарпатцы защищают свою страну в ходе боевых действий на Донбассе, а некоторые пожертвовал за Украину своей жизнью. Эти люди заслуживают уважения », - говорится в сообщении на сайте Москаля.

К сожалению, отдельные военнослужащие, призванные военкоматами из Закарпатья, самовольно оставили воинские части или дезертировали. Сейчас их разыскивают правоохранители.

«Область должна знать не только своих героев, но и трусов, которые заслуживают позор и уголовную ответственность. Поэтому предоставляем список самовольщиков и дезертиров, переданный из областного военного комиссариата, для ознакомления общественности и сообщения об их местонахождении правоохранительным органам », - говорится в сообщении.

Список можно посмотреть ЗДЕСЬ.

