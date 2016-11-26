Москаль обнародовал список из 140 закарпатцев не желающих умирать в АТО

|Они просто не хотят умирать
Голова Закарпатской ОГА Геннадий Москаль опубликовал список призванных военными комиссариатами Закарпатской области военнослужащих, самовольно оставивших воинские части.
«Защищать Украину от агрессора - это конституционная обязанность каждого гражданина. Статья 65 Конституции Украины гласит: «Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины». Многие закарпатцы защищают свою страну в ходе боевых действий на Донбассе, а некоторые пожертвовал за Украину своей жизнью. Эти люди заслуживают уважения », - говорится в сообщении на сайте Москаля.
К сожалению, отдельные военнослужащие, призванные военкоматами из Закарпатья, самовольно оставили воинские части или дезертировали. Сейчас их разыскивают правоохранители.
«Область должна знать не только своих героев, но и трусов, которые заслуживают позор и уголовную ответственность. Поэтому предоставляем список самовольщиков и дезертиров, переданный из областного военного комиссариата, для ознакомления общественности и сообщения об их местонахождении правоохранительным органам », - говорится в сообщении.
Список можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Рейтинг: -12
Комментарии
Рейтинг: 2
Лучше пусть ведут двое в наручниках чем несут шестеро в гробу.
Рейтинг: -2
В гавносовке за такое враг народа и расстрел.
Рейтинг: 2
В гавноукраине ты и булькаешь толстозадое дерьмо галицкое.
Рейтинг: 3
Солнышко палит, мухи жужжат,
Три бандерлога у танка лежат...
В крупных нарезано ломтиках сало,
Кушать собачка его прибежала...
Не отгоняют ее бандерлоги,
Да и не могут - оторваны ноги...
Ну и за чем было ехать из Львова
В место, где сало так естся хреново?
Рейтинг: 9
При Януковиче Украина действительно была едина (по крайней мере,территориально), а развал устроили уже те, кто сейчас заседает у власти и войну развязала НЫНЕШНЯЯ власть. Так что, виноваты проамериканские скакуны и майндауны за безвизовый режим.
Рейтинг: 2
При Януковиче Украина действительно была едина (по крайней мере,территориально), а развал устроили уже те, кто сейчас заседает у власти и войну развязала НЫНЕШНЯЯ власть. Так что, виноваты проамериканские скакуны и майндауны за безвизовый режим.
Рейтинг: 8
Да не страну они свою защищают, а карают своих же граждан, которые не захотели лечь под киевскую продажную хунту и еврогеевские кружевные трусики, ибо понимали тогда в 2014, что надеяться надо на себя, работать нужно на свою промышленность, свое сельское хозяйство, а не побираться по миру с протянутой рукой и работать на чужую экономику и культуру.
Рейтинг: 5
Да не страну они свою защищают, а карают своих же граждан, которые не захотели лечь под киевскую продажную хунту и еврогеевские кружевные трусики, ибо понимали тогда в 2014, что надеяться надо на себя, работать нужно на свою промышленность, свое сельское хозяйство, а не побираться по миру с протянутой рукой и работать на чужую экономику и культуру.
Рейтинг: 11
Мужики молодцы, что не стали брать ГРЕХ НА ДУШУ, не стали УБИЙЦАМИ, не отдали свои жизни и здоровье за хунту, воров, казнокрадов, сволочей.