Возле Ужгорода "Volkswagen" кувыркнулся на крышу, есть пострадавшие (ФОТО)

28.11.2016 (14:02)

Недалеко от Ужгорода "Фольксваген" перевернулся на крышу

В прошедшую субботу около 19:00 в селе Тыйглаш Ужгородского района произошло легковушка слетела с трассы "Киев-Чоп" и прокинулась на крышу.

Экипаж ужгородских патрульных получил вызов быстро добрались нужного адреса, где увидели перевернутый на обочине "Volkswagen Turan". На месте уже работали медики.

По словам водителя, он не справился с управлением, машину занесло на обочину и в конце концов опрокинуло. В результате водитель и один из пассажиров получили небольшие повреждения, другого пассажира зажало в середине и из-под обломков авто его пришлось освобождать МЧС-никам.

На место вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи выяснят все обстоятельства и подробности произошедшего.

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