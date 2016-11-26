Возле Ужгорода "Volkswagen" кувыркнулся на крышу, есть пострадавшие (ФОТО)

|Недалеко от Ужгорода "Фольксваген" перевернулся на крышу
В прошедшую субботу около 19:00 в селе Тыйглаш Ужгородского района произошло легковушка слетела с трассы "Киев-Чоп" и прокинулась на крышу.
Экипаж ужгородских патрульных получил вызов быстро добрались нужного адреса, где увидели перевернутый на обочине "Volkswagen Turan". На месте уже работали медики.
По словам водителя, он не справился с управлением, машину занесло на обочину и в конце концов опрокинуло. В результате водитель и один из пассажиров получили небольшие повреждения, другого пассажира зажало в середине и из-под обломков авто его пришлось освобождать МЧС-никам.
На место вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем следователи выяснят все обстоятельства и подробности произошедшего.
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