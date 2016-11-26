Венгрия поможет Украине благоустроить реки на Закарпатье

28.11.2016 (14:47)

Массы мусора реки несут из Закарпатья в Венгрию

Киев и Будапешт договорились о будущем сотрудничестве в природоохранной сфере и произведут общий план будущего сотрудничества по благоустройству водных объектов в Закарпатской области.

Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак по результатам встречи с Министром национального развития Венгрии Миклошем Шестаком.

«Мы общую границу и общий интерес в природоохранной работе. Миклош Шестак хорошо знаком с проблемами наших приграничных регионов. Украинская делегация договорилась о выработке общего плана сотрудничества, в котором, в частности, станут приоритетными вопросы благоустройства водных объектов на Закарпатье», - сообщил Остап Семерак.

Он отметил, что актуальными остаются вопросы усиления сотрудничества между Украиной и Венгрией по совершенствованию систем прогнозирования и мониторинга паводков, а также возможностей аккумулирования паводкового стока в горных и равнинных местностях.

«В последние годы, в частности при финансовой помощи Венгрии, проводятся работы по модернизации общего информационно-измерительной системы« Тиса », которая предназначена для прогнозирования паводков и принятия мер по защите территорий от возможных затоплений. Учитывая это Украина заинтересована в привлечении специалистов и поддержке этого проекта», - отметил Остап Семерак.

Он подчеркнул, что все первоочередным направлением международного сотрудничества Украины с Венгрией является переход на европейские стандарты эксплуатации и обслуживания пограничных гидротехнических сооружений, обработка и передача информации по противопаводковой защиты, чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологии, качества пограничных вод и учета использования водных ресурсов.

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