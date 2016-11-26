Золотоносное Закарпатье - новые перспективы

28.11.2016 (17:06)

Добыча золота, Мужиевское месторождение

На Закарпатье, у подножия горы Большая Береговская, что в 8 км от венгерской границы, расположено село Мужиево. Начиная с XIII века здесь пытались добывать золото саксонцы и турки, о чем свидетельствуют древние подземные выработки. А с 1999 года - взялась за дело и Украина...

В конце 90-х на Мужиевском месторождении построили рудник и обогатительную фабрику.

Но предприятие просуществовало всего 7 лет. В 2006-м оно прекратило свою деятельность и по сей день работу так и не возобновило. За 7 лет работы рудника удалось добыть всего 800 килограммов золота вместо запланированных нескольких тонн. В настоящий момент Мужиевское месторождение драгоценных металлов выглядит плачевно - полуразрушенные поверхности шахт, высокие насыпи отвалов. За последние десять лет информация о том, что работы по добыче золота будут возобновлены, однако этого не происходило. Вместе с тем, Мужиевское месторождение - первое и единственное в Украине, которое имеет утвержденные запасы золота.

В настоящий момент работы по освоению Мужиевского месторождения ведет компания Avellana Gold, зарегистрированная на Кипре и имеющая американских владельцев.

Главой компании является Брайан Саваж (Brian C Savage) – глава совета директоров Pioneer Management LLC, частной компании, которую он основал в 2009 году для предоставления консультаций и инвестирования в проекты и компании из сферы природных ресурсов. По сообщению агентства "Интерфакс", Он имеет 35-летний опыт работы в отрасли, является финансовым советником Source Capital Group, а также исполнительным главой совета директоров Certified Minerals Limited – сформированной им компании для первоначальной покупки и продажи касситеритовых (оловянных), колтановых (ниобиевых/танталитовых) и вольфрамитовых руд у старательских артелей, приобретения минеральных концессий в Конго. Помимо того, Б.Саваж – неисполнительный директор Amur Minerals Corporation, котирующейся на AIM LSE компании по разведке и развитию месторождений на Дальнем Востоке России.

Украинское представительство Avellana Gold возглавляет Николай Гожик, который согласился рассказать о нынешнем состоянии Мужиивского месторождения и его перспективах с приходом компании-инвестора.

Николай Гожик, руководитель «Карпатской рудной компании» и «Западной геологоразведочной компании»

- Как случилось, что перспективное украинское месторождение полиметаллов оказалось в таком состоянии? В чем проблема - это низкая рентабельность производства, плохой менеджмент на предприятии или использования низкоэффективных технологий и устаревшей техники?

-Сначала добывающие работы на месторождении имели более экспериментальный характер. Испытывались различные методики добычи и переработки руд, но, к сожалению, эти методики имели отрицательные результаты. Это касалось как подземной добычи руд, так и их обогащения. Но больше всего предприятие пострадало от внедренной несовершенной системы извлечения золота, которая позволяла получать только крупное и малую часть мелкого золота. Большая же часть мелкого золота терялась и шла в отходы так называемыми «хвостами». В целом, фабрика изымала лишь 50% золота, что было недостаточно для покрытия текущих расходов.

Чтобы улучшить показатели и технологически переоснастить весь комплекс, в том числе провести реконструкцию фабрики, необходимо было вкладывать дополнительные средства. У государства их не было. Желающих дотировать проект из-за того, что контрольным пакетом владело государство, тоже не было. С каждым годом убытки предприятия «Закарпатполиметаллы» увеличивались, что и привело к прекращению деятельности.

-Возможно ли было избежать таких последствий?

-Да, возможно. Для этого прежде всего необходимо было отказаться от неэффективного горного, дробильного и другого устаревшего оборудования. И уже на стадии проектирования фабрики нужно было учесть результаты технологических исследований, апробированных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

Конечно же, важным фактором прекращения работы предприятия стала и неподготовленность менеджмента к реализации такого проекта. Именно поэтому предприятие часто простаивало из-за неоперативности в принятии решений, непонимания ситуации и невозможности прогнозировать развитие событий.

При нормальных условиях работы предприятие могло изымать до 80% золота. Уже в начале 2006 года наблюдалась тенденция роста цены на золото, и банкротства первого украинского золотодобывающего предприятия можно было бы избежать.

- А каковы вообще перспективы добычи золота в Украине? За годы независимости Мужиевское месторождение - фактически первый проект по добыче полиметаллов.

В области добычи сегодня остро ощущается нехватка инвестиций, ведь она предполагает наличие многих рисков. В целом же рисков можем насчитать около десяти.

Во-первых, это риск подтверждения запасов при добыче. Он зависит от того, насколько профессионально проведены геологоразведочные работы. Во-вторых, существует и экологический риск. То есть насколько могут быть приемлемыми те или иные технологии извлечения золота. В-третьих, это риски, связанные со стабильностью мировых цен на основные металлы месторождения. Также существенное значение имеют и риски, в частности стабильность условий недропользования. Сложностей добавляет и то, что обязательным покупателем-контрагентом части продукции выступает государство.

В Украине немало перспективных объектов, которые могут заинтересовать инвесторов. У нас есть месторождения и золотоносные участки в центральной части Украины. Есть у нас месторождения редких металлов, на которые в мире есть большой спрос - месторождения лития, бериллия и других. Но украинская судебная система и налоговое законодательство пугают потенциальных инвесторов. Отсутствуют гарантии стабильности лицензионных условий и регуляторных правил в сфере недропользования при реализации проекта.

-Насколько этот проект является инвестиционно рискованным для вашей компании?

Многие мои друзья и коллеги-геологи работают в разных странах мира. Практически все они утверждают, что Мужиевское месторождение вместе с соседними участками - один из лучших объектов в Восточной Европе для организации добычи золота, свинца и цинка.

Важное значение имеют запасы цинка, конъюнктура которого постоянно растет вместе с золотом. Наш проект привлекателен для компании-инвестора Avellana Gold, поскольку имеет известные геологические риски. И, по сути, сложностей с реализацией золота, серебра, свинца и цинка на внутреннем и на внешнем рынках нет.

Руководители Avellana Gold тщательно изучали все материалы, связанные с месторождением. Оно перспективно и для местной громады, и для Украины, и для самих инвесторов. Брайан Сэвидж (Brian Savage - ред.), Генеральный директор Avellana Gold, согласился участвовать в организации разработки Мужиевского месторождения только при условии, что данный проект не будет иметь ничего общего с его бывшими резонансными владельцами.

-Вы уже имеете полную картину того, с чем придется работать? Какое «наследство» осталась после предыдущего предприятия?

-Практически ликвидирована инфраструктура месторождения, которая была на 80% создана Закарпатской геологоразведочной экспедицией. Но это волнует меня меньше всего. Руководство Avellana Gold уверено, что Мужиевское месторождение требует новой стратегии развития с использованием самоходной техники. Соответственно надо создать и новую инфраструктуру.

Оборудование, которое использовалось здесь, и раньше было совершенно непригодным для полноценной эксплуатации. Им пользовались геологи еще во время геологического изучения месторождения. Оно и тогда было старое, а сейчас - это просто металлолом.

Сегодня меня больше волнует состояние подземных горных выработок. За столько лет значительная часть их обвалилась. Особенно те, что были оставлены без креплений. Не ошибусь, если скажу, что именно здесь нас ожидает много проблем. Прогнозируем, что из-за отсутствия подземной вентиляции накопилось достаточно влаги для образования завалов. Ожидаем значительные объемы восстановительных подземных работ. Также знаем, что часть основных тоннелей сохранилась, поскольку они закреплялись специальными металлическими опорами.

Уже сегодня мы думаем над вопросом охраны инфраструктуры объекта. За годы простоя из шахт было украдено много металлических креплений, поэтому они сейчас потенциально опасны.

-Добыча золота - экологически грязное производство. Известно ли, насколько оно негативно повлияло на жизнь прилегающих населенных пунктов?

-Это мы можем отнести к «наследству», которое нам досталась. Вблизи месторождения есть породные и рудные отвалы. Породы там много, около 400 000 тонн. Сама порода в целом безопасна и может использоваться для рекультивации карьеров, устройства защитных дамб и строительства дорог. Что касается рудных отвалов, то они содержат незначительные концентрации минералов железа, свинца и цинка. Находясь на поверхности, под действием солнца и дождя, эти минералы окисляются и окисляют поверхностные сточные воды. Вода при этом становится более агрессивной и непригодной для употребления. Происходит уменьшение концентрации водных ионов (рН). Если для нормальной среды этот показатель составляет 6-8, то в воде из-под рудных отвалов он составляет 4-5. Наиболее интенсивно окисление происходит в летний период при повышенной температуре воздуха.

Пруд-отстойник на въезде в Мужиево

Эту проблему мы в ближайшее время решим. Компания планирует восстановить функцию отстойника, расположенного на окраине села Мужиево. С помощью данного сооружения будут перехвачены грязевые потоки, текущие в долину. Здесь уже установлены фильтры из природных минералов для нейтрализации кислых вод и контроля наличия в них тяжелых элементов. Этот отстойник работал еще со времен проведения здесь геологоразведочных работ. Отвалы состоят из грубого материала, поэтому и не размываются.

Существенных экологических проблем на сегодня объект не имеет, но мы стремимся довести все до идеального состояния.

- Часто встречается информация, что на предприятии при добыче планируют использовать цианидный метод. Поэтому некоторые экологи на Закарпатье выступают против добычи. Насколько это на самом деле опасно?

-Отдельно хочу сказать о переработке руд. Противники добычи золота часто говорят о цианидном способе. Как известно, этот метод широко используют компании, которые добывают золото в сухих районах Австралии, Средней Азии и в Африки. Этот метод прост и сравнительно дешев. Но он эффективен для руд определенного минерального состава - для кварцевых.

В золотосодержащих рудах Мужиивского месторождения содержится много глинистых минералов, которые негативно влияют на процесс цианирования руды. Также стоит отметить, что почти 90% золота содержится в комплексных золото-полиметаллических рудах, которые во всем мире перерабатывают механическим методом - флотацией с получением концентратов.

Эту технологию признали единственно приемлемой для условий Закарпатья - ее утвердила в 1990 году Государственная комиссия по запасам.Мы также обосновали использование этой технологии в условиях Мужиивского месторождения полиметаллов и получили положительное заключение независимой экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Дополнительно для определения целесообразности предлагаемой технологии =будет проведена независимая экспертиза, не исключено, что и международная.

И я еще раз хочу подчеркнуть, что цианидная технология была исключена еще геологами в 80-х годах как неприемлемая по техническим, а главное - по экологическим соображениям. Поэтому о каких-то опасных технологиях не может быть и речи.

-Когда планируется начало работ на руднике? На каком этапе сейчас реализация вашего проекта?

-В специальном разрешении на разработку Мужиевского месторождения есть отдельный пункт с указанием особых условий. В соответствии с ними, владелец спецразрешения обязан сначала ликвидировать все негативные последствия предыдущей деятельности.

Для этого планируем в следующем году в первую очередь решить все вопросы экологии - начать утилизацию всех отходов, накопившихся на поверхности, заняться рекультивацией земельных участков и прочее. Рекультивированные земли постепенно будут озеленяться.

Как я говорил ранее, в ближайшее время обустроим отстойник, поставим там нейтрализующие фильтры из закарпатских известняков и цеолитов. Это эффективные природные сорбенты, поглощающие тяжелые металлы и другие вредные элементы. В прошлом году мы часть этого отстойника почистили. В дальнейшем функция отстойника будет ограничена. В следующем году компания планирует начать ликвидацию рудных отвалов.

Сейчас есть много технической работы, связанной с компьютерной обработкой геологической документации по западным стандартам. В течение следующего года нам необходимо смоделировать проект. Как известно, без компьютерного моделирования невозможно правильно рассчитать нужный объем инвестиций. К тому же, независимо подтвердить запасы месторождения возможно только при наличии полной электронной базы данных и 3D-модели.

-А когда начнутся работы по реконструкции объекта и добыче золота?

Некоторые работы на руднике планируем начать уже в 2017 году. Но чтобы зайти в шахты, необходимо установить вентиляторы и восстановить проветривание. Нам надо сделать ревизию и понять, в каком состоянии хотя бы главные подземные выработки. Предполагаем, что там все наполовину разрушено. А это - дополнительные расходы, которые нам необходимо определить и заложить в смету проекта как первоочередные. Разработку проектной документации, экспертизу проекта и строительство непосредственно рудника начнем в 2018 году.

Насколько будут отличаться технологии, которые использовались ранее, от тех, что планируете привлекать?

На предыдущем предприятии о чем-то инновационном и современном в добыче не было и речи, ведь большинство оборудования унаследовали от Закарпатской геологоразведочной экспедиции. По старой схеме, использовались маломощные аккумуляторные электровозы. Горное оборудование работало за счет сжатого воздуха, производимого энергоемкой компрессорной станцией. Эта станция в значительной степени влияла на себестоимость добычи 1 тонны руды. Много ручного труда, маломощное оборудование - это было нормально для геологической разведки, проводимой в советское время.

Старая инфраструктура ограничивала возможности рудника - объем добычи достигал 120 000 тонн в год. Сегодня же мы можем организовать высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи 500 000 тонн. Для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды. По сути, это будет новая стратегия добычи.

-А по новому проекту, какие технологии все же планируете использовать?

По нашим предварительным подсчетам, объем добычи увеличится в 10 раз. Поэтому абсолютно новой будет стратегия добычи, изменится инфраструктура месторождения. В стоимость проекта закладываем только современное оборудование - работа на предприятии должна быть безопасной для всех категорий работников.

Предпочтение отдадим самоходному и автономному оборудованию - это современный подход к добыче. Вместо обслуживания шахт построим специальные наклонные съезды, по которым будет спускаться самоходная техника. Имеющиеся шахты используем для проветривания, подачи материалов и в качестве запасных выходов. Благодаря использованию шахтных самосвалов. минимизируем потери золота при многочисленных перегрузках, что происходило на предыдущем предприятии. Погрузочная техника будет работать на дизельном топливе, поэтому не будет зависеть от электроэнергии.

-А кто будет работать на месторождении полиметаллов - местные жители или Вы будете приглашать специалистов из других регионов?

-Нам нет смысла приглашать людей из других регионов, ведь имеем своих специалистов. Конечно, новое оборудование на предприятии потребует более высоких квалификаций и навыков, но это совсем не проблема. Фирма, доставляет оборудование, привозит также и инструкторов. Они учат наших работников и предоставляют им сертификаты международного уровня за достаточно короткое время. Такой опыт у нас есть.

Бесспорно, сначала на предприятии будут работать и иностранные специалисты, особенно на участках переработки сырья, поскольку именно здесь будет производиться товарный продукт - концентрат.

- Какую пользу будет иметь местное население от проекта?

-Разведка золота - сложный и длительный процесс. Как правило, на разведку одного золоторудного месторождения необходимо 10-15 лет кропотливой работы специалистов разных профессий - геологов, горняков, буровиков, технологов, химиков и других. Меня лично интересует только успешная реализация этого проекта, потому что мы потратили на него значительную часть жизни. Нам, геологам, хотелось бы увидеть результаты своего труда и поверить, что он действительно приносит пользу людям. Я не бизнесмен. В течение предыдущих лет видел, как месторождение «кочует» из рук в руки. Но, исходя из квалификации владельцев, было очевидно, что нормальной работы здесь не будет.

Для успешной реализации этого проекта сегодня есть все основания. Если часть населения относится к проекту нейтрально, то те, кто уже работал на месторождении - поддерживает его. Ведь на таких предприятиях уровень заработной платы относительно высокий и официальный. Прозрачными будут и отчисления в государственный и местный бюджеты. По опыту могу сказать, что на предприятии такого масштаба будет работать до 500 человек. Соответственно, это положительно будет влиять на финансовое состояние села и района. Исключается возможность непрозрачных схем, так как все операции с добычей, переработкой сырья и реализацией продукции взаимосвязаны, а потому должны быть фиксированными на всех этапах. А отчисления - прозрачными. Частично в районе будет пониженное напряжение с трудоустройством еще и за счет участия сферы обслуживания.

-Обычно иностранный инвестор приходит с социальными программы для населения. В вашем случае они предусмотрены?

Да конечно. Avellana Gold намерена принять участие в реализации социальных программ, касающихся Мужиева и Береговского района. За наш счет в Мужиево уже заасфальтирована одна проблемная дорога.

Кроме этого, село Мужиево требует нового проекта по водоотведению. Если он будет для нас приемлемый с финансовой точки зрения, мы включим его в стоимость всего проекта. Скорее всего, все эти программы будем обсуждать с местными властями в следующем году. Поэтому конкретно об этом говорить еще рано.

Ваш проект - первый для фирмы Avellana Gold в Украине. Планируются ли новые проекты?

Мы с самого начала подчеркивали, что Avellana Gold - это компания, созданная специально для добычи золота в Украине. Прежде всего для закарпатских месторождений, имеющих утвержденные промышленные запасы. Собственно под эту стратегию компания получает финансирование. И если этот первый проект удастся успешно реализовать, то Avellana Gold станет первой так называемой junior mining компанией, достигшей успехов в нашем государстве. То есть компанией, которая финансируется за счет частного и публичного капитала и создается геологами, имеющих солидный опыт работы в этой сфере. По принципу Avellana Gold работает большинство иностранных компаний, в том числе те, которые развивают проекты мирового уровня.

За шесть лет работы Закарпатского рудника не добыли и 800 кг золота