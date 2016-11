Через 50 лет вместо 218 стран в мире будет 600 городов

28.11.2016 (18:04)

Мы находимся в начале самой быстрой урбанизации человечества

На Synergy Global Forum последним выступал Кьелл Нордстрем — профессор шведской школы экономики, написавший «Бизнес в стиле фанк».

На выступлении Кьелла зал покинуло ровно 50% аудитории (просто не понимали о чём он говорит), что совершенно точно описывает происходящее с российским бизнесом. Отечественный предприниматель с каждым спикером ждал, что на сцене появится человек и скажет: «Ну вот, парень, смотри — это корова. Отсюда молоко, вот так вот руками делаешь, потом взбиваешь вот здесь, получается масло. Потом на прямоугольники режешь, вот в эту бумажку кладёшь, вот этим звонишь, вот такую маржу ставишь, вот столько зарабатываешь, вон в тот сейф кладёшь». Все ждут конкретных решений, беспроигрышных действий и проверенных концепций. Именно поэтому у нас не появился Google, Uber, Tesla и Apple. Нужно выйти за пределы бытового сознания, а пока с этим тяжеловато.

Кьелл появляется на сцене как божество. Ему почти 60, он длинная и совершенно лысая каланча в очках с толстой моднейшей оправой. Его черная рубашка сливается с черными джинсами, он пластичен как жидкость, заполняющая собой пространство. На заднем фоне появляется падающий поток цифр из «Матрицы», но цифры кислотно-фиолетовые, потому что the future is here. Люди уходят из зала целыми рядами, а я стираю руки в кровь, пытаясь записать каждое слово, сказанном Кьеллом.

Очень смутно и кратко делюсь некоторыми тезисами, потому что всё, что написал Нордстрем в 2003, сбылось с точностью до грамма.

1. Мы находимся в начале самой быстрой урбанизации человечества. Ключевое здесь понятие «в начале». Нам кажется, что всё уже произошло и завертелось, а на самом деле это только старт. Apple Pay пришел в Россию около месяца назад, но уже сейчас никто из продавщиц на кассе не удивляется тому, что ты платишь телефоном. Пластиковые карты умерли, а мы даже не заметили этого.

2. Страны умирают как структуры. Через 50 лет вместо 218 стран будет 600 городов. Уже через 25 лет не будет, например, Австрии, потому что уже сейчас Австрия — это Вена и какие-то там городишки рядом. Это произойдет из-за смены системы восприятия информация, развития транспорта и технологий в целом. То есть сейчас англичанин приезжает в Москвы и сын говорит ему: «Папа, давай съездим в Нижний Новгород!», — а папа отказывается, потому что это далеко, другой город, но через несколько десятков лет Россия превратится условно в Москву, Екатеринбург и Владивосток, а Нижний Новгород станет просто районом Москвы, добраться до которого от Красной площади (будет ли она тогда Красной?) можно будет за считанные минуты.

3. Всё, что может быть оцифровано, будет оцифровано. Медицина, безопасность, образование, армия — ровным счётом всё.

4. Прочитайте о системе FAANG. Это основа новой реальности: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google.

5. Матрица мощна, но она не меняет принципы зарабатывания денег. Есть монополия — есть деньги, нет монополии — нет денег. Мы ненавидим IKEA, но раза за разом идем туда. Почему? Задумайтесь о принципах инноваций, которые ложатся в основу временной монополии. Вот есть Lady Gaga — временная монополия в мире развлечений. Если вы делаете вечеринку и пригласили туда Гагу, а она заболела, то вы никем не сможете её заменить. Именно это и создаёт ценность продукта. Невозможность замены в сознании. Когда-то Volvo выпустила модель 242: самую убогую и некрасивую машину вселенной, но Volvo придумала идею временной монополии — абсолютную безопасность и это понятие невозможно было чем-то подменить. Потом идею безопасности для временной монополии переняла Toyota, потом Mercedes и уже через несколько лет Volvo потеряла свои позиции на рынке, и продалась китайцам. Для того, чтобы создать временную монополию, нужно вернуть индивидуальность.

И четыре столпа жизни человека, который летит в открытый космос:



1. Информация развивается так, что мы глупеем каждое утро. Через 5 лет при приеме на работу начальник не будет выбирать взять ли Васю, который знает английский, или Лешу, который не знает. Речь будет идти о том, взять ли Васю с уровнем advanced или very advanced. Остальным не найдется места в мире. Информация развивается каждый день, а мы нет. В новой парадигме мы все любители, но это создает огромные возможности для бизнеса, потому что нам нужны компании, которые будут постоянно закрывать разрыв между новой информацией и нашими знаниями. Теперь ни одна компания не может справиться в одиночку.

2. Мир стал многополярным. Связывая между собой существующие системы, мы создаем системы нового порядка. Если вы стараетесь производить телефоны, то забудьте о планировании. Пока вы допишете план разработки, технологии поменяются уже 200 раз. В новой реальности нужно идти методами проб и ошибок.

3. Ценность высшего образования становится ничтожной. Знание в университетском мире перестало быть уникально, матрица разрушает монополию на знания. Вам не нужен Гарвард для знаний из Гарварда, поэтому если 5 лет назад корочка выпускника давала вам зеленый свет в любую корпорацию, то теперь все эти знания доступны любому желающему и вопрос только в ближайшей смерти физических дипломов. Это дело нескольких лет. То есть если вы сейчас решили начать зарабатывать, чтобы ваш ребенок через 10 лет пошел в ВУЗ, то не тратьте на это время. ВУЗы перестанут существовать в привычном для нас понимании. Артикулированные знания необходимы, но это не гарантирует вам успеха.

При приёме на работу мы зачастую смотрим на навыки соискателя, а потом тренируем его в человеческих отношениях, а матрица позволяет делать всё наоборот. Найдите человека с которым вам максимально комфортно и тренируйте его в знаниях. Стать профессионалом может любой. Стать приятным для вас человеком — далеко не каждый.

4. Мы воспринимаем жизнь как серию транзакций. Мы постоянно договариваемся. Все машины и технологии снижают издержки транзакций в любом виде человеческой деятельности.

И очень важная динамика: количество домохозяйств с одним человеком увеличивается с невероятной скоростью. Мы все начинаем существовать вместе по одиночке с помощью машин. В Швеции в 2008 году было 48% домохозяйств, где жил 1 человек. Теперь таких домохозяйств 56%, но это не повод для страдания, а лишь факт необходимости признания эволюции и факт необходимости под эволюцию адаптироваться.

Самое глупое, что может сделать человек — это попытки эволюцию остановить. Думайте. Развивайтесь. Уже сейчас у нас в голове информации больше, чем мы можем рассказать.

