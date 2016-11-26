Маг прокомментировал два пророчества о Трампе

28.11.2016 (18:28)

Трамп может иметь общие черты с президентством Джона Кеннеди

С астрологической точки зрения президентство Дональда Трампа может иметь общие черты с президентством Джона Кеннеди, но это не значит, что будет иметь место покушение на его жизнь.

Об этом "Обозревателю" рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Маг пояснил, что и сам Трамп, и США как страна принадлежат к знаку Близнецы. "Такая ситуация в истории США уже была - президент США Джон Кеннеди также был рожден под знаком Близнецы", - заметил он.

Именно с этим связаны попытки экстраполировать события времен президентства Кеннеди на период президентства Трампа, - сказал маг.

В то же время Мехеда подчеркнул: теории о том, что на Трампа могут совершить покушение – так же, как это было с Кеннеди, - не более чем "гипотеза".

Маг также прокомментировал пророчества, "приписываемые Нострадамусу и Ванге", о том, что последним президентом США будет 44-й президент, то есть Барак Обама. "Мы с вами знаем, что пророки - больше программисты событий, чем их наблюдатели, и если в эту программу поверят миллионы людей, напитают ее своей энергией, то такая программа реализуется. Не напитают - так и останется нереализованной в ментальном мире", - убежден маг.

В этом контексте он добавил: "Оба пророчества о Трампе - не более чем мыслеформа, которую пытаются наполнить энергией. А мыслеформа эта такова: "Трамп развяжет третью мировую войну. Трамп заставит Турцию изменить свои законы. Трамп непродуманной социальной политикой приведет к ослаблению США". Сбудутся ли эти пророчества - напрямую зависит от настроения людей, их читающих, поскольку, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой".

В то же время Мехеда рассказал о том, что "для знака Близнецов знаком трансформации является Козерог, поэтому огромное влияние на США будут оказывать процессы южного соседа - Мексики, которая находится под влияние знака Козерог".

"Сам я убежден, что ничего страшного в мире не случится - мир как шел к своему новому состоянию, так и продолжает идти, что должно успешно завершиться в 2025 году. Удивляться будем только совсем неожиданным переменам", - успокоил маг.

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