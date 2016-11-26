В Украину могут впустить беженцев в обмен на безвизовый режим с ЕС

28.11.2016 (21:22)

По словам Петухова, Украине надо стать нужной ЕС

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По словам Петухова, Украине надо стать нужной ЕС. Заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов придумал, как получить безвиз с ЕС. Об этом он написал в своем Facebook. По его словам, сейчас много людей обижены на ЕС за то, что отложено решение по безвизу для Украины."Конечно, мы имеем полное право чувствовать себя обманутыми, ведь стали заложниками миграционного кризиса и фактора выборов, которые грядут в следующем году в основных странах ЕС (Германия, Франция, Нидерланды). Однако, по моему мнению, вместо того, чтобы обижаться, надо искать каким образом стать им необходимыми и нужными.Например, я уже вижу потребность ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной в расследовании международных и трансграничных преступлений", - утверждает заместитель министра. В частности, по словам Петухова, Украина могла бы подписать соглашение с Европолом. Также заместитель министра считает, что Украина могла бы предложить ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов."Думаю наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов. Что скажете? Это могло бы стать важным проявлением солидарности с Европой в решении общей проблемы. Конечно, мы требовали бы дополнительного финансирования от ЕС или отдельной страны, но это были бы значительно меньшие средства, чем было бы потрачено на их содержание в ЕС", - заявил он.