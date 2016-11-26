Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 29 ноября

29.11.2016 (06:49)

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день, к вечеру может начаться снег

В Закарпатской области переменная облачность, местами снег и мокрый снег. Ночью и утром в горах местами туман.

На дорогах большей части территории гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем 2 ° мороза - 3 ° тепла, в горах местами ночью 11-16 °, днем 3-8 ° мороза.

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день, утреннее прояснение - кратковременное. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° мороза, днем 1-3 ° тепла.

Восход 07:58

Закат 16:40

Температура за последние 130 лет 29 ноября:

МАКС: 13.6° (1947)

МИН: -21.8° (1948)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память апостола и евангелиста Матвея. В народе говорили: «Если на Матвея ветры веют буйные — быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря)». Холодный Матвей предвещает суровую зиму. В этот день может быть как оттепель, так и настоящая стужа. В прежние времена говорили: «На святого Матвея зима потеет», тоесть земля под снегом преет.