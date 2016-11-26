Глава НБУ Гонтарева уходит в отставку

29.11.2016 (07:06)

Гонтарева может стать своеобразной властной "жертвой"

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева уже в ближайшее время покинет свой пост.

Об этом сообщают источники в Администрации президента Украины и НБУ.

Ранее неоднократно звучали заявления о том, что руководитель НБУ Валерия Гонтарева может стать своеобразной властной "жертвой", которую отправят в отставку, чтобы "выпустить пар народного гнева" из-за падения курса гривны и потерянные банковские вклады.

Впрочем, по информации источников "24", Гонатрева уходит в отставку по другим мотивам, а именно – из-за прямого конфликта с владельцами банков – в частности, с Игорем Коломойским и контролируемым им "Приватбанком".

Другой информации о дальнейшей судьбе главы Национального банка Украины в настоящее время нет.

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