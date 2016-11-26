Глава НБУ Гонтарева уходит в отставку

|Гонтарева может стать своеобразной властной "жертвой"
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева уже в ближайшее время покинет свой пост.
Об этом сообщают источники в Администрации президента Украины и НБУ.
Ранее неоднократно звучали заявления о том, что руководитель НБУ Валерия Гонтарева может стать своеобразной властной "жертвой", которую отправят в отставку, чтобы "выпустить пар народного гнева" из-за падения курса гривны и потерянные банковские вклады.
Впрочем, по информации источников "24", Гонатрева уходит в отставку по другим мотивам, а именно – из-за прямого конфликта с владельцами банков – в частности, с Игорем Коломойским и контролируемым им "Приватбанком".
Другой информации о дальнейшей судьбе главы Национального банка Украины в настоящее время нет.
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