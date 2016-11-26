29.11.2016 (07:26)

Яценюк сбежал с Украины

Арсений Яценюк после допроса Януковича на первом же авиарейсе покинул Украину.

Экс-премьер министр Украины, лидер майдана Арсений Петрович Яценюк больше не проживает на территории Украины, не имеет здесь недвижимости и бизнеса(в том числе акций, доли, дохода).

Это одна из главных причин почему Яценюк не подал декларации.

Следуя информации источников, в конце сентября Яценюк вывез своих дочерей в Вашингтон где купил недвижимость, продав в Украине дом и несколько элитных квартир.Также Яценюк избавился от доли в украинских бизнес-проектах, в том числе от бизнеса связанного с бориспольским аэропортом и обеспечением дьюти-фри.

Его жена и сам Арсений Петрович приезжают в Украину лишь по крайней необходимости, желая оставаться незамеченными.

Янукович вспомнил о переговорах, которые вел с Яценюком, Тягнибоком и Кличко.