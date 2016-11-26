Курс валют на 29 ноября (+ новости экономики)

29.11.2016 (08:23)

Нацбанк укрепляет гривну

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-октября текущего года составил 26,866 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 26,792 млрд грн.

Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, дефицит государственного бюджета за этот период составил 60,303 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 2,768 млрд грн.

Также сообщается, что местные бюджеты по итогам 10 месяцев сведены с профицитом на уровне 33,437 млрд грн.

Как сообщалось, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-сентября составил 31,692 млрд, дефицит госбюджета - 63,401 млрд грн.

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 29 ноября 2016 года

Курс доллара (25.72), по сравнению с 28 ноября, упал на 7 коп до 25.66 за 1 доллар.

Евро (27.25) подешевел на 8 коп до 27.17 за 1 евро.

Курс рубля (3.98) упал на 3 коп до 3.95 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 31.85 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 25.27 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 2 коп до 6.15 за 1 польский злотый.

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Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 28 ноября составил 25.66 грн за 1 доллар, то есть на 6 коп меньше, чем 25 ноября.

Общий объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 25 ноября составил 166.4 млн. долларов США (в эквиваленте), из них долларов США – 150.4 млн. долларов.

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