В авиакатастрофе погибли игроки бразильского футбольного клуба

29.11.2016 (09:23)

В Колумбии упал самолет с футбольной командой Бразилии

В Колумбии неподалеку от Медельина разбился самолет с игроками бразильского футбольного клуба Chapecoense Real, на борту которого был 81 человек. Об этом сообщается в Twitter международного колумбийского аэропорта имени Хосе Мария Кордовы.

При крушении самолета могли выжить 6 человек, добавили позже в аэропорту. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter международного колумбийского аэропорта имени Хосе Мария Кордовы.

Всего на борту находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа.

Самолет упал в гористой местности, на место крушения уже отправились "скорые" и спасатели. Добраться до место крушения можно только по суше из-за плохих погодных условий.

Всего на борту находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа.

При этом мэр Ля Сейя (La Ceja) Елькин Оспина - города неподалеку от места крушения заявил AFP, что у самолета, видимо, закончилось топливо.

Самолет выполнял рейс из Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) в Медельин (Колумбия). Точное место крушения пока не сообщается, это гористая местность.

В среду Chapecoense Real должен был сыграть в финале Южноамериканского кубка с колумбийским Atlеtico Nacional.

Chapecoense Real был основан в 1973 году и выступал в высшей бразильской лиге - Лиге А.

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