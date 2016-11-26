Франковчанин обокрал на Закарпатье магазин стройматериалов

29.11.2016 (09:49)

В Нижней Апше обокрали магазин стройматериалов

Сотрудники Тячевского отдела полиции установили личность и разыскали мужчину, который подозревается в краже из торгового зала магазина строительных материалов

Вчера, 28 ноября, в полицию обратился житель села Нижняя Апша сообщению о похищении инструментов и денег из магазина. Работники полиции установили, что в помещение торгового зала неизвестные проникли через незапертую дверь. С прилавков исчезли шуруповерт, дрель и немалая сумма денег из ящика.

Оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники полиции установили, что кражу совершил 20-летний уроженец Ивано-Франковской области, который временно проживает в селе Нижняя Апша. Вещественные доказательства изъяты частично, продолжается досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Ужгороде среди ночи обчистили магазин обуви