Если бы Луценко не существовало, Януковичу стоило бы его придумать (ВИДЕО)

29.11.2016 (09:58)

То, что вытворяет Луценко - это театр одного актера

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Следствие по делу о гибели людей на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года не является беспристрастным, так как генпрокурор Юрий Луценко является одновременно и потерпевшим, и свидетелем."Зачитывая лично подозрение Януковичу, Луценко вооружает адвокатов Януковича аргументами европейского суда по правам человека. Потому что Луценко является одновременно и процесульною лицом в деле Януковича, и потерпевшим, и свидетелем. А это для Европейского суда означает, что генпрокурор является заинтересованным лицом в деле, а следствие не является беспристрастным. Когда через четыре года Украине присудят выплатить Януковичу несколько миллионов евро, не забудем поблагодарить Луценко за это", - написал нардеп Сергей Лещенко."То, что вытворяет Луценко - это театр одного актера, где пиар-аргументы ослепляют закон и здравый смысл. Если бы Луценко не существовало, Януковичу его стоило бы придумать. Ибо все, что делает Луценко, работает на руку Януковичу. Зачитывание подозрения по статье "государственная измена" - это фарс (...) Теперь надо либо признавать его (Януковича, - ред.) легитимным, или открывать на Турчинова уголовное производство по статье "узурпация власти", - подытожил Лещенко.