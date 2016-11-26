Ужгородская трасса для горного велоспорта одна из лучших в Украине (ФОТО)

29.11.2016 (10:28)

Трасса для горного велоспорта в Ужгороде

Трасса в областном центре Закарпатья в лесном массиве "Шахта" считается наиболее зрелищной и сложной в Украине. Дорога с препятствиями рассчитана для соревнований по кросс-кантри - одного из видов горного велосипеда.

С 1996 кросс-кантри стал олимпийским видом спорта. Сегодня, благодаря своей доступности и относительно низкой травматичности, кросс-кантри является очень популярной дисциплиной в велоспорте.

Гонки со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками включают в себя как природные, так и искусственные препятствия. Сложные участки: трамплины, препятствия из камней, экстремальные спуски - имеют объезды.

Шахтинский лес уже не раз принимал этапы Кубка Украины по кросс-кантри. Спортсмены-велосипедисты из других регионов всегда отмечают не только высокий уровень трассы, но и хорошую организацию самих соревнований.

Напомним, в марте В Ужгороде проходили всеукраинские соревнования кросс-кантри на коротком круге (ФОТО)