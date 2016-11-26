В Ужгороде пройдет конкурс красоты "Мисс Медик vs Монада"

29.11.2016 (11:09)

Мисс Медик vs Монада

На главной сцене Закарпатского областного музыкально-драматического театра в Ужгороде состоится конкурс красоты «Мисс Медик vs Монада», который пройдет 30 ноября 2016 года в 17:30.

За звание самой красивой девушки будут бороться десять участниц.

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В программе конкурса:

* Дефиле от участниц конкурса

* Светодиодные выступления по легкой атлетике

* Силовые выступления чемпиона Европы по пауэрлифтингу

* Выступления танцевальных коллективов “Корпорации друзей” и “БЛИЦ”

* Игра на бандуре

кроме этого много юмора и море удовольствия.

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За дополнительной информацией и на счет билетов обращаться по номеру: (050) 67 51 295

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Проголосовать за участниц можно по ссылке



Главными партнерами мероприятия являются Медицинский центр "Диамед", hotel "PRAHA", Night Club "Maximus", кинотеатр "Домион", телеканал "Тиса", Ужгородский завод "Ядзаки", отель Ужгород, Модельная школа "One Models Agency", стоматологическая клиника "Живая вода", Concert. ua и т.д.