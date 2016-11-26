На посту в Нижних Воротах задержали пьяным за рулем бывшего следователя (ФОТО)

|В Нижних Воротах поймали пьяного бывшего "следака"
Вчера около 9 часов вечера на стационарном посту в Нижних Воротах мукачевские патрульные остановили автомобиль "ВАЗ-2104" за нарушение ПДД.
При проверке документов мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, отказывался предоставить документы, оказывал злостное неповиновение законным требованиям патрульных и употреблял нецензурные выражения.
Для установления личности гражданина пригласили в отдел полиции. Нарушителем оказался 54-летний житель Воловецкого района. Патрульным человек представился бывшим следователем Воловецкого РО.
К тому же, во время общения полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Подозрения правоохранителей подтвердились, когда во время осмотра в медучреждении результат Драгера оказался положительным и составил 1,9 промилле. Однако подписать протокол гражданин отказался в присутствии свидетелей.
В результате на мужчину патрульные составили 3 административных протокола и постановление за нарушение ПДД. Решение по протоколам вскоре примет суд.
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