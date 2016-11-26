Депутаты Ужгородского горсовета мерзнут, приходится прерывать заседания

29.11.2016 (12:52)

Вот чем греются депутаты на заседании сессии в Ужгороде

Сегодня, 29 ноября в областном центре проходит заседание сессии Ужгородского городского совета. После того как депутаты рассмотрели ряд вопросов председатель Ужгородского городского совета Богдан Андриив объявил перерыв на 5 минут в заседании из-за холода в сессионном зале.

Очевидно отсутствие отопления связана с ремонтами на первом этаже горсовета. Так отопления в помещении горсовета не работает, зал пытаются нагреть с помощью электрических нагревателей. Однако их мощности вообще не хватает для хоть какого обогрева большого по площади зала.

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