В ДТП из-за гололеда на трассе "Киев-Чоп" погибли два человека (ФОТО)

29.11.2016 (13:29)

Из-за гололеда на трассе "Киев-Чоп" гибнут люди

Сегодня, 29 ноября, в 10.20 на трассе «Киев-Чоп» вблизи Корца произошло ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Citroen Berlingo», двигаясь со стороны Киева, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. Машина в месте для разворота выехал на встречную полосу, где попала под грузовик.

В результате ДТП погибли пассажир и водитель «Citroen Berlingo». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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