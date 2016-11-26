Вместо детской площадки многоэтажка: Жители Ужгорода собираются перекрывать улицы

29.11.2016 (14:29)

Ужгородцы просили депутатов не забирать у них территорию

Сегодня, 29-го ноября на заседании сессии Ужгородского городского совета депутаты рассмотрели решение о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Особое дискуссию вызвал пункт, согласно которому дали разрешение на разработку гражданке Булине Елене Петровне арендованного земельного участка с изменением целевого назначения площадью 0,0600 га для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу г. Ужгород, ул. Макаренко, 6 а.

На заседание сессии пришли жители домов, между которыми находится данный участок, и обратились к депутатам с просьбой не давать такое разрешение, поскольку дом будут возводить на ограниченной территории между домами. Люди просили не забирать у них территорию, а взамен обустроить столь необходимую для них детскую площадку. Однако депутаты поддержали решение. Несмотря на то, что депутат Виктор Щадей попросил мэра наложить вето на этот пункт, городской голова не посчитал нужным вмешиваться в ситуацию.

После этого представители от домов заявили, что вынуждены будут прибегнуть к более радикальным методам и намерены перекрывать улицы Минайскую и Джамбула, чтобы отстоять территорию.

Депутаты Ужгородского горсовета мерзнут, приходится прерывать заседания