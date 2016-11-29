На валютном рынке резко взлетел доллар

29.11.2016 (16:08)

Это связано с неосторожными заявлениями главы НБУ - Охрименко

Рост курса доллара в Украине связан с неосторожными заявлениями главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Такое мнение выразил экономист Александр Охрименко.

«Главным фактором скачка курса доллара в Украине на этой неделе стало неосторожное выступление Валерии Гонтаревой, которая начала рассказывать, что в Украине все плохо, мы не получим очередной кредитный транш от МВФ и, что гривна в ближайшее время значительно девальвирует. Это и дало толчок валютным спекулянтам увеличить стоимость доллара в стране, также это сыграло и на потребительских настроениях населения, которое решило купить побольше долларов, пока у них еще есть на это деньги», – отметил эксперт.

По словам А. Охрименко, ситуация же с понижением курса евро в нашей стане, на сегодня, абсолютно не зависит от внутренних экономических или политических факторов; это объясняется мировым соотношением курса доллара к курсу евро, которое просто корреспондируется в Украине. В мире сейчас доллар укрепляет свои позиции по отношению к евро, точно такую же ситуацию мы видим и в официальном курсе валют от НБУ.

Также эксперт подчеркнул, что до конца года стоимость 1 доллара в Украине может подняться выше 27 гривен, однако маловероятно, что она достигнет 30 гривен.

В целом эксперт уверен, что до конца месяца мы будем продолжать наблюдать рост курса доллара в стране, однако под Новый год вполне вероятно понижение официальной стоимости американской валюты, однако это мало отобразится на черном рынке, где сейчас большинство украинцев и покупает доллары.

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