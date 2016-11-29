Европарламент в четверг будет голосовать за безвизовый режим. Не для Украины

29.11.2016 (16:16)

Безвиза для Украины не будет!

В четверг 1 декабря Европарламент будет голосовать по вопросу утверждения соглашения о безвизовом режиме с рядом стран.

Это указано в повестке дня сессии Европарламента, размещенной на его сайте.

Так, из повестки дня следует, что в четверг, 1 декабря, евродепутаты должны проголосовать по поводу утверждения двусторонних соглашений об отказе от краткосрочных виз с этими 5 странами: Республика Кирибати, Соломоновы Острова, Микронезия, Тувалу, Маршалловы острова.

В случае успешного голосования и после утверждения данных соглашений Советом ЕС граждане этих стран получат возможность находиться на территории ЕС без виз в течение 90 дней на протяжении полугода.

Как известно, ранее в Евросоюзе заявляли о политическом решении заморозить принятие новых решений об отмене виз до тех пор, пока не будет одобрен новый механизм приостановки безвизового режима.

В частности, решениями постпредов стран-членов ЕС юридически зафиксировано, что безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления безвиза. Принятие указанного решения затягивается; в частности, 29 ноября механизм приостановления снова не был согласован из-за разногласий в позиции стран-членов и Европарламента.

В частности, этим в ЕС объясняют тот факт, что украинское решение не вносится в повестку дня ЕП.

Стоит отметить, что упомянутые островные страны должны получить безвизовый режим по схеме, отличной от украинской. Эти страны заключают с ЕС соглашения о взаимной отмене виз, без выполнения плана действий визовой либерализации.

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