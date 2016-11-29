На Закарпатье самый низкий показатель распространения ВИЧ-инфекции (ВИДЕО)

29.11.2016 (17:30)

На Закарпатье менше всего инфицированных СПИДом

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Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Около 35-ти миллионов человек в мире живет с этой болезнью, в Украине - около 300 тысяч.Больше всего пораженными ВИЧ-инфекцией являются восточные и южные регионы, это Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Киевская области.По оценкам экспертов показатели распространения болезни на Закарпатье являются самыми низкими по Украине. За последние 10 месяцев в крае зарегистрировали 81 новый случай инфицирования ВИЧ.Подробности смотрите в видеосюжете: