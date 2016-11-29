Повышение прожиточного минимума отменяется: решение суда

29.11.2016 (18:39)

Суд удовлетворил кассационную жалобу Кабмина

Высший административный суд Украины 29 ноября удовлетворил кассационную жалобу Кабмина на судебные решения, которые обязали его пересмотреть потребительскую корзину и прожиточный минимум в Украине.

Также суд отменил решения всех нижестоящих инстанций, которые обязывали правительство пересмотреть социальные стандарты. При этом, суд передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает Открытый суд.

Издание отмечает, что представитель правительства обратил внимание суда на то, что Кабмин не имеет достаточно полномочий для установления прожиточного минимума.

"За следствием такого решения правительство стремится забыть о пересмотре социальных стандартов в Украине на ближайшие 5 лет. Эта логика нам понятна. Но не приемлема. Это дело у нас на контроле и будет завершено", – добавил руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.

В 2015 году Кабинет Министров проиграл два судебных дела о необходимости пересмотра прожиточного минимума и содержания потребительской корзины по иску Станислава Батрина.

На валютном рынке резко взлетел доллар