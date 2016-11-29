В Ужгороде отпраздновали первую годовщину Управления патрульной полиции

29.11.2016 (19:32)

Награды получили лучшие патрульные Управления

Сегодня на Театральной площади патрульные Ужгорода и Мукачево отпраздновали первую годовщину со дня запуска Управления патрульной полиции Закарпатья.

Поздравить полицейских пришло немало гостей, среди которых чиновники, правоохранители, почетные гости, представители общественных организаций, журналисты и жители Ужгорода.

К словам поздравления по случаю годовщины присоединился и 1-й заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, представители Закарпатского областного совета, городские головы Ужгорода, Мукачево и Чопа, консулы и партнеры.

Во время официальной части праздника кроме теплых слов приветствия от руководства и гостей патрульные получили очередные специальные звания, награды и благодарности.

Свои награды получили лучшие патрульные Управления, которые в течение года проявили свой профессионализм и преданность делу. Также состоялось официальное награждение школьников, которые накануне приняли участие в конкурсе «Юных патрульных».

В свою очередь не обошли полицейские и тех, кто в течение всего года активно поддерживал, помогал и содействовал развитию Управления. Так благодарности от начальника УПП получили представители местных и общих СМИ, активисты, предприниматели и неравнодушные жители города.

Праздник продолжался в течение нескольких часов.

Развлекательной программой празднования стали выступления хора младших классов детской музыкальной школы имени Чайковского, оркестра ГУНП и традиционное выступление регулировщиков.