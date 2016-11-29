Возле границ Украины стоят 55 тысяч российских солдат

29.11.2016 (20:18)

Об этом заявил замглавы оборонного ведомства Украины Игорь Долгов

Недалеко от границы с Украиной Российская Федерация собрала примерно 55 тысяч своих военных.

Такая информация прозвучала сегодня от заместителя главы оборонного ведомства Украины Игоря Долгова в ходе его выступления на Tiger Conference 2016. Более того, еще 23 тысячи российских военных пребывают на территории аннексированного Крыма и в пределах 5 – 7,5 тысяч военнослужащих РФ прибыли на Донбасс. Долгов также отметил, что свыше тысячи российских военных сосредоточились в районе Приднестровья.

На прошлой неделе возглавляющий Генеральный штаб ВСУ Виктор Муженко заявил, что в Украине полностью готовы не только к тому, что РФ может повторить события «крымского коридора», но и к более агрессивным действиям боевиков на Донбассе, которых поддерживает Кремль. В интервью зарубежным СМИ Муженко также рассказал о прорабатывающихся в связи с такими сценариями необходимыми контрмерами. Сейчас проводится подготовка и комплектация украинской армии, поэтому сейчас она может дать соответствующий отпор наступлению российских военных. «Поскольку у нас идет полная подготовка к широкомасштабной агрессии России, такие сценарии более, чем реалистичны», отметил Виктор Муженко.

Ранее верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Россия может захватить Украину за 3-5 дней.

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