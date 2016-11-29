ДНР передала Украине тела двух военных, погибших в Донецком аэропорту

29.11.2016 (20:18)

Сейчас около 90 военнослужащих ВСУ считаются без вести пропавшими

Украинской стороне передали тела двух военнослужащих, погибших в ходе проведения АТО, сообщил начальник Управления военно-гражданского сотрудничества Министерства обороны Алексей Ноздрачев.

"Для опознания этих погибших надо немного времени, так как опознание будет осуществляться путем забора ДНК и сверкой с существующей базой ДНК. Этим будут заниматься соответствующие правоохранительные органы и экспертная служба Минздрава. На сегодня тела привезли в Днепр и они будут переданы в правоохранительные органы и соответствующее бюро судебно-медицинской экспертизы", - отметил он.

Ноздрачев рассказал, что это тела погибших во время обороны Донецкого аэропорта.

"По нашей информации, это тела погибших, во время обороны Донецкого аэропорта погибли при выполнении заданий, и были похоронены как неизвестные в Донецке... Нам удалось организовать и скоординировать забор этих останков тел и организовать их транспортировку с временно неподконтрольной территории в Днепр", - пояснил представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что переговоры по этим 2 военным велись две недели.

"Сейчас около 90 военнослужащих ВСУ считаются без вести пропавшими. Это статистика только ВСУ... Соответствующая работа ведется. За 2 года ВСУ удалось организовать доставку и идентификацию почти всех, за исключением этих 90 человек", - добавил Ноздрачев.

А в Закарпатье активно розыскивают тех, кто не захотел погибать на Донбассе