Большинство немцев не согласны с политикой Евросоюза

29.11.2016 (20:28)

62% немцев считают, что "ЕС не на правильном пути"

Две трети немцев недовольны нынешней ситуацией, в которой находится Европейский Союз, и почти половина хочет провести голосование относительно того, стоит ли ФРГ оставаться в ЕС.

Об этом со ссылкой на опрос института TNS Infratest Politikforschung сообщает Die Welt.

По результатам опроса, 62% всех респондентов считают, что "ЕС не на правильном пути". Референдума о членстве Германии в ЕС хотят 42% опрошенных.

Также социологи отмечают, что 73% опрошенных считают, что другие страны ЕС "подвели Германию" в политике в отношении беженцев.

Сообщается также, что 67% немцев отметили "снижение сплоченности" в ЕС после британского решения о Brexit.

При этом 59% немцев считают, что Германия должна увеличить свою роль ведущей страны Европы. Рост влияния евроскептиков в разных странах Европы приветствовали 25%.

"В целом, однако, результаты опроса показывают довольно противоречивое отношение немцев к Европе. Почти все участники опроса, а это 96% – хотят видеть ЕС более прозрачным и ориентированным на граждан", – отмечает издание

При этом 79% считают, что ЕС миротворческим проектом, 71% называют ЕС "сообществом ценностей", однако 64% отвергают идею расширения ЕС, и даже 82% против вступления Турции в Евросоюз.

Интересно также то, что 62% граждан Германии считают себя "скорее европейцами", чем просто "немцами", а 35% наоборот – больше "немцы", чем "европейцы".

В присоединенных федеральных землях (восточная часть Германии) 67% опрошенных скорее назовут себя "немцем", чем "европейцем", а среди сторонников правых из AfD таких 82%.

"Большую обеспокоенность у немцев вызвала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США", – отмечает издание.

"Ведь 30% назвали отношения с США "самой большой проблемой для немецкой внешней политики". В октябре, до выборов в США, проблемными отношения с ними считали лишь 7%", – говорится в статье.

При этом проблему беженцев в ноябре назвали крупнейшей лишь 28% опрошенных, тогда как в октябре таких было 46%.

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