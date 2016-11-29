Ляшко грозит ввести визы для граждан Евросоюза

29.11.2016 (23:38)

Европейцы в Украину ездят уже 12-й год без виз

Вчерашние активисты Евромайдана готовы распрощаться с не оправдавшей их ожиданий Европой. В частности, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Украина должна закрыть свободный въезд в страну для «европейских бомжей и террористов».

По его словам, если до конца этого года ЕС не предоставит безвизовый режим для Украины, она должна отменить его для граждан Евросоюза.

«Европейцы в Украину ездят уже 12-й год без виз. Визы для европейцев были отменены 1 сентября 2005-го года. Нам 11 лет они обещают безвиз, которого нет. Я считаю, что президент Порошенко должен поставить вопрос ребром — если до Нового года не будет безвизового режима для украинцев, значит, с 1 января 2017-го года Украина отменяет безвизовый режим для жителей Евросоюза. Какого черта каждый бомж, беженцы, террористы за нашими девчонками сюда едут, за детьми нашими педофилы всякие европейские едут, и визы не берут. Нет безвиза для украинцев — не должно быть и для европейцев», — заявил Ляшко.

Конечно, Европа не сильно расстроится от такого недружественного шага. Однако Украина сегодня и без того в крайне непростой ситуации.

Евросоюз не раз дал понять, что не видит «незалежную» среди своих членов. Последнее заявление президента ФРГ Йоахима Гаука о том, что евроинтеграция двигалась слишком быстрыми темпами, в результате чего «далеко не все поспевали» за Германией лишнее подтверждение тому, что Украине вряд ли стоит ждать каких-то поблажек. Да к тому же и надежды на избрание Хиллари Клинтон в президенты не оправдались.

Не получится ли так, что оставшись одна со своими проблемами, «незалежная» впадёт в очередной «Майдан головного мозга»? И под какими лозунгами будет проходить этот новый Майдан?

— В финансовом плане Украина сейчас мало зависит от Евросоюза, — говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Там ей кредитов практически не дают. Основной кредитор «незалежности» Международный валютный фонд, которыми заправляют США — у них контрольный пакет акций.

Что касается безвизового режима с Европой, вернее, его отсутствия, то украинские радикалы пообижаются и перестанут. Они уже практически перестали обижаться на то, что перспективы вступления Украины в ЕС близки к нулевым. Хотя вообще-то именно девиз — «Вперёд, в Европейский союз», — был едва ли не главным двигателем Майдана, который ещё называли Евромайданом. Сегодня об этом предпочитают помалкивать. Нация смирилась с тем, что в красивую европейскую жизнь её не берут.

У евромайданщиков фактически из рук вырывают последний флаг, под которым они делали «Революцию достоинства» — безвизовый режим с ЕС. Конечно, европейцы обосновывают отказ техническими моментами. Но информация просачивается, что на самом деле и в Германии, и во Франции, и в других европейских странах не хотят, чтобы вдобавок к миллионам мигрантов с Ближнего Востока в Европу хлынул поток украинских гастарбайтеров. Причём работать они будут, как правило, без официального трудоустройства. Это, кроме потери налогов, неблагоприятно скажется на криминальной ситуации в ЕС. Поэтому руководство Евросоюза будет делать всё для того, чтобы оттянуть «безвиз» для Украины.

Но даже если он вступит в силу, украинцы просто избавятся от необходимости платить за визу, однако документы необходимо будет заполнять те же самые, которые требуются сейчас для получения «шенгена». Реально для украинцев мало что изменится. Молдавия уже полгода как получила безвизовый режим, но что-то не видно, чтобы граждане страны радостно «подбрасывали чепчики» по этому поводу.

«СП»: — Во что же теперь майданщики предлагают верить украинцам, на что надеяться?

— Киевским политикам ничего не останется делать, кроме как усиленно повторять, что Украина успешно удаляется от России. Удаляясь от России, она, дескать, рано или поздно, всё же прибьётся к Европе. Больше им предложить нечего. На фоне того, что в США выбран президентом Дональд Трамп, Киев, думаю, всё же не решится открыто вставать перед ЕС в обиженную позу. Поскольку совсем не факт, что Трамп будет вести на Украине ту же политику, что и Барак Обама. Поэтому украинский истеблишмент находится в глубоком системном кризисе, и истеричные заявления Ляшко хорошо это иллюстрируют. Просто то, что на уме у более серьёзных политиков, откровенно говорит украинский радикал.

— О том, что ЕС не будет расширяться за счёт Украины, стало понятно уже довольно давно, — говорит руководитель Центра политических исследований Борис Шмелёв. — Последние заявления немецкого президента лишь окончательно прояснили эту ситуацию. ЕС переживает глубокий системный кризис. Еврочиновники не определились пока даже с тем, стоит ли расширять ЕС за счёт балканских стран — Македонии, Черногории, Сербии, Албании. Они обещают сделать это в отдалённой перспективе. Украине и Грузии не обещают и этого.

Для получения безвизового режима с ЕС Украина сначала должна выполнить ряд довольно жёстких требований. Причём даже если она их выполнит, никто не помешает Брюсселю «передумать». На самом деле, европейцы понимают, что плохо контролируемый поток украинских мигрантов может создать для них больше проблем, чем принести пользы. При этом безвизовый режим на самой Украине выгоден только части чиновников и бизнесменов, имеющих дела в Европе. А большинство украинцев теперь даже не смогут наскрести денег на билеты в «европейский рай». Конечно, в политическом плане отмена виз в ЕС могла бы стать знаком поддержки Киева Брюсселем. Однако на такой подарок Порошенко европейцы не готовы. К тому же безвизовый режим — прекрасный крючок, позволяющий держать Украину. Тут стиль европейцев узнаваем. Россия всё это уже проходила. Мы тоже не один год добивались безвизового режима, чем это закончилось, мы видим.

«СП»: — Есть ли вероятность, что предложение Ляшко об отмене безвизового режима для европейцев будет реализовано?

— Я не думаю. Но даже если и так, в Европе от этого сильно не расстроятся. А вот в политической поддержке Киеву могут и отказать, по крайней мере, ужесточить свою позицию, например, по Минским соглашениям. Пётр Порошенко и в целом киевский режим вынуждены будут просто расписаться в своём бессилии.

В любом случае, мы видим, что Украине больше ничего не остаётся, как попытаться найти новых экономических партнёров. Одним из них может стать Китай. В частности, речь может идти о транзите через Украину китайских товаров в рамках проекта Нового шёлкового пути. Думаю, что жизнь, рано или поздно, заставит Украину снова повернуться к России. Скорей всего, в «незалежной» сменится политическая элита. Совершенно не обязательно, что она будет лучше относится к России, но то, что эти люди будут более прагматично настроены и свободны от националистического угара, это — наверняка. Правда, тут многое зависит и от того, какая ситуация будет в самой России. Поскольку у нас положение тоже напряжённое и нестабильное.

«СП»: — Может ли привести разочарование в «европейском выборе» к новому Майдану под лозунгом «назад к России»?

— Нет, такой лозунг сейчас невозможен в Центральной Украине. Слишком остра проблема Донбасса, украинская политическая элита также не может смириться с потерей Крыма.

Думаю, что какое-то время страна ещё будет ориентироваться на националистические идеи и пытаться выстроить самодостаточную экономику.

Эксперты много рассуждают на тему, почему украинцы практически безропотно терпят снижение уровня жизни. Тут играют роль разные факторы — и денежные переводы украинских гастарбайтеров из России, и свои огороды, которые есть у большей части украинцев. Люди приспособились, где-то недоплачивают, где-то скрывают доходы. И даже фактор войны в Донбассе в каком-то смысле удерживает людей от массовых протестов. Хотя последние данные соцопросов на Украине, показывают, что число украинцев, уверенных, что это война — источник всех их бед, снижается, а вот число недовольных внутренней политикой Порошенко растёт и превышает уже 70%. То есть, страна подходит к черте, за которой могут начаться стихийные социальные протесты.

Автор: Алексей Верхоянцев