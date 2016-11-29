Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 30 ноября

30.11.2016 (06:20)

В Ужгороде день будет ясным, а к вечеру ожидается мелкий снег

В Закарпатской области облачная погода, ночью небольшой снег, днем временами мокрый снег и снег, в горах местами сильный.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем 3 ° мороза - 2 ° тепла, в горах местами ночью 7-12 °, днем 4-8 ° мороза.

В Ужгороде день будет ясным, а к вечеру ожидается мелкий снег. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура ночью 1-3 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

Восход 07:59

Закат 16:39

Замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли

Температура за последние 130 лет 30 ноября:

МАКС: 16.1° (1947)

МИН: -17.8° (1948)

Народный прогноз погоды: 30 ноября отмечается день памяти святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе этого святого называли Зимоуказателем, поскольку погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой. Если на Григория стояла хорошая погода, то и зима обещала быть хорошей, если погода была плохой, то и зима плохой будет. С этого дня устанавливаются устойчивые морозы и землю застилает снежный покров.