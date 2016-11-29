Курс валют на 30 ноября (+ новости экономики)

30.11.2016 (08:26)

Курс валют в Ужгороде 30.11.2016

Фундаментальный фактор, который влияет на ослабление гривны – долгосрочная политика Нацбанка на увеличение золотовалютных резервов путем покупки доллара на межбанковском рынке.

Остальные факторы, отмечает он, играют против девальвации гривны – наоборот, на усиление украинской валюты: рост цен на продукцию сельского производства, увеличение валютной выручки от экспорта зерна, уменьшение цен на нефть, удешевление цен на газ.

В принципе, достаточно хорошие внешние условия для усиления гривны. Кроме того, наблюдается незначительный рост ВВП. И, скорее всего, мы закончим год с ростом – 1,2-1,4%. Конечно, это меньше, чем в США, но все же позитивные сигналы. Сейчас равновесие здоровых факторов и нездоровых временных предопределяют разницу между курсом улицы и Национального банка.

Фактором, влияющим на курс, является существование арбитража, то есть разрыва между курсом за один день между черным рынком и межбанком. Сейчас арбитраж более 5%, добавляет эксперт. Это большие заработки, и теневой рынок пользуется такой возможностью и зарабатывает.

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 30 ноября 2016 года:

Курс доллара, по сравнению с 29 ноября, снизился до отметки 25.60 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 27.07 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.94 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 7 коп до 31.92 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 25.18 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.11 за 1 польский злотый.

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Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 29 ноября составил 25.60 грн за 1 доллар, то есть на 6 коп меньше, чем 28 ноября.

Состоянием на 28 ноября объем продажи валюты на межбанке достиг 119.0 млн. долларов США (в эквиваленте), в том числе долларов США – 95.9 млн. долларов.