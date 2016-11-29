Достучались! На авто с иностранной регистрацией можно будет ездить дольше и дешевле (ВИДЕО)

|Проблема с "пересечниками" все же решилась
После нескольких громких акций протеста на границе - все заинтересованные стороны: и фискалы, и депутаты, и "пересечники" - приблизились, похоже - к компромиссному решению. Платишь деньги и целый год не озираешься по сторонам.
Законопроект будет содержать такие нормы и процедуры:
- Все владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в течение определенного срока (3 месяца) должны будут уехать из таможенной территории Украины, и на законных основаниях вернуться по красному коридору.
- При ввозе транспортных средств его владелец заполнять декларацию.
- Владельцам транспортных средств выдаваться дубликат временных номерных знаков Украинский образца.
- Ввозимые транспортные средства подлежат обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности их владельцев.
Данный законопроект будет действовать до конца 2017 года.
Как можно ездить на нерастаможенных авто не нарушая закон? (ВИДЕО)